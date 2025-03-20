Шукаєш роботу? Що треба знати про безкоштовний "Фестиваль кар'єри" у Києві

На українському ринку праці зараз справжній виклик: компанії активно шукають талановитих співробітників, а фахівці - нові можливості для розвитку. Щоб допомогти зустрітися роботодавцям і кандидатам, у Києві відбудеться масштабний "Фестиваль кар'єри".
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на реліз від організаторів дійства.
Фестиваль пройде з 22 по 25 травня 2025 року в Києві на території ВДНГ (проспект Академіка Глушкова, 1). Він орієнтований на різні аудиторії:
дітей і підлітків, які визначаються з майбутнім шляхом
студентів, що шукають стажування чи перше робоче місце
спеціалістів, які хочуть підвищити кваліфікацію або планують змінити професію
ветеранів, котрі шукають нові можливості
Вхід на подію - вільний. Детальна інформація та оновлення програми доступні на офіційних сторінках фестивалю у Facebook та Instagram.
Програма фестивалю включатиме понад 150 заходів, серед яких:
лекції від галузевих експертів, підприємців, топменеджерів та кар’єрних консультантів
презентації компаній та освітніх закладів
нетворкінг-сесії та швидкі співбесіди, що допоможуть відвідувачам знайти нові можливості для розвитку
інтерактивні зони з демонстраціями від технічних фахівців
кар’єрні консультації та профорієнтаційні сесії
практичні заняття зі створення резюме та написання мотиваційних листів
Свою участь у фестивалі вже підтвердили провідні компанії з різних галузей: ритейл ("Сільпо", "Фора", "Фокстрот"), агросектор ("Kernel", "Нібулон"), готельний бізнес, енергетика ("ОККО", "Нафтогаз", UKRNAFTA, ДТЕК), освіта (Київський авіаційний інститут, Київська школа економіки (KSE), Університет "КРОК", Cambridge.ua, Освітній Холдинг А+, MriyDiy) та багато інших.
Деякі компанії навіть проводитимуть співбесіди прямо на заході.
"Ми усвідомлено залучаємо учасників із різних галузей, щоб запропонувати відвідувачам якомога більше можливостей і варіантів початку або продовження кар’єри. А також робимо акцент на практичних демонстраціях, щоб наочно показати особливості кожної з професій", - зазначає керівниця фестивалю Катерина Ломакіна.
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