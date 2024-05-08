"Похудел и постарел": Каменских поздравила Потапа с днем рождения, но подписчики "не оценили"
Украинская певица Настя Каменских поздравила своего мужа - репера и продюсера Потапа (Алексея Потапенко) - с днем рождения и опубликовала странную фотографию, вызвавшую у подписчиков волну удивления и даже возмущения.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу Каменских в Instagram рассказывает, о каком посте идет речь и как именно прокомментировали пользователи эту публикацию.
Как Каменских поздравила Потапа
В день рождения мужа Настя Каменских опубликовала в Instagram одну-единственную фотографию Потапа и добавила подпись: "Happy birthday, love", что с английского переводится как "С днем рождения, любимый".
Это - все, что смогла сделать певица. Примечательно и то, что на опубликованном фото Потап выглядит далеко не лучшим образом. Можно предположить, что он достаточно устал и сильно измучен.
Пост Каменских (скриншот: instagram.com/kamenskux)
Реакция подписчиков
На внешний вид певца на фотографии обратили внимание подписчики Каменских. Некоторые их комментарии оставляют желать лучшего:
- "Бедный Потап, устал за границей"
- "Что-то очень похудел и постарел! Какой-то дед! Видимо, по Украине скучает уклонист!"
- "О, уклонист"
- "Это он такой после презентации клипа "Молоко"
- "Беглецы"
- "Надеюсь, больше его в Украине никто не увидит"
- "Пусть домой валит. А хотя, такие, как Потап, не нужны в Украине"
- "Боже... Хотела сказать, кто это?"
- "Не самая удачная фотка"
- "Бедный, кукухой поехал, а Настя держит на коротком поводке"
- "Худшее не то, что он уехал и что не патриот, а уклонист, а то, что он еще и издевается!"
- "Домой, хату защищать"
Напомним, ранее мы рассказывали, как Потап публично обратился к Каменских в важный день, но та его проигнорировала.
Читайте также, что рассказывала Каменских о "романе" с молодым певцом.