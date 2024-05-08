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"Похудел и постарел": Каменских поздравила Потапа с днем рождения, но подписчики "не оценили"

Среда 08 мая 2024 12:28
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"Похудел и постарел": Каменских поздравила Потапа с днем рождения, но подписчики "не оценили" Каменских странно поздравила Потапа с днем рождения (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Украинская певица Настя Каменских поздравила своего мужа - репера и продюсера Потапа (Алексея Потапенко) - с днем рождения и опубликовала странную фотографию, вызвавшую у подписчиков волну удивления и даже возмущения.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу Каменских в Instagram рассказывает, о каком посте идет речь и как именно прокомментировали пользователи эту публикацию.

Как Каменских поздравила Потапа

В день рождения мужа Настя Каменских опубликовала в Instagram одну-единственную фотографию Потапа и добавила подпись: "Happy birthday, love", что с английского переводится как "С днем рождения, любимый".

Это - все, что смогла сделать певица. Примечательно и то, что на опубликованном фото Потап выглядит далеко не лучшим образом. Можно предположить, что он достаточно устал и сильно измучен.

&quot;Похудел и постарел&quot;: Каменских поздравила Потапа с днем рождения, но подписчики &quot;не оценили&quot;

Пост Каменских (скриншот: instagram.com/kamenskux)

Реакция подписчиков

На внешний вид певца на фотографии обратили внимание подписчики Каменских. Некоторые их комментарии оставляют желать лучшего:

  • "Бедный Потап, устал за границей"
  • "Что-то очень похудел и постарел! Какой-то дед! Видимо, по Украине скучает уклонист!"
  • "О, уклонист"
  • "Это он такой после презентации клипа "Молоко"
  • "Беглецы"
  • "Надеюсь, больше его в Украине никто не увидит"
  • "Пусть домой валит. А хотя, такие, как Потап, не нужны в Украине"
  • "Боже... Хотела сказать, кто это?"
  • "Не самая удачная фотка"
  • "Бедный, кукухой поехал, а Настя держит на коротком поводке"
  • "Худшее не то, что он уехал и что не патриот, а уклонист, а то, что он еще и издевается!"
  • "Домой, хату защищать"

Напомним, ранее мы рассказывали, как Потап публично обратился к Каменских в важный день, но та его проигнорировала.

Читайте также, что рассказывала Каменских о "романе" с молодым певцом.

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