"Схуд і постарів": Каменських привітала Потапа з днем народження, але підписники "не оцінили"
Українська співачка Настя Каменських привітала свого чоловіка - репера й продюсера Потапа (Олексія Потапенка) - з днем народження й опублікувала дивну фотографію, що викликала у підписників хвилю здивувань і навіть обурення.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку Каменських в Instagram розповідає, про який допис йдеться і як саме прокоментували користувачі цю публікацію.
Як Каменських привітала Потапа
У день народження чоловіка Настя Каменських опублікувала в Instagram одну-єдину фотографію Потапа і додала підпис: "Happy birthday, love", що з англійської перекладається як "З днем народження, коханий".
Це - все, на що спромоглась співачка. Примітно й те, що на опублікованій світлині Потап має далеко не найкращий вигляд. Можна припустити, що він досить втомлений і сильно змучений.
Допис Каменських (скріншот: instagram.com/kamenskux)
Реакція підписників
На зовнішній вигляд співака на фотографії звернули увагу й підписники Каменських. Деякі їхні коментарі залишають бажати кращого:
- "Бідолашний Потап, втомився закордоном"
- "Щось дуже схуд і постарів! Якийсь дід! Мабуть, за Украіною сумує ухилянт!"
- "О, ухилянт"
- "Це він такий після презентації кліпу "Молоко"
- "Втікачі"
- "Сподіваюся, більше його в Україні ніхто не побачить"
- "Нехай додому валить. А хоча, такі, як Потап, не потрібні в Україні"
- "Боже... Хотіла сказати, то хто?"
- "Не найбільш вдала фотка"
- "Бідний, кукухою поїхав, а Настя тримає на короткому повідку"
- "Найгірше не те, що він виїхав і шо не патріот, а ухилянт, а те, що він ще і знущається!"
- "Додому, хату захищати"
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Потап публічно звернувся до Каменських у важливий день, але та його проігнорувала.
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