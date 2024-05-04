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Потап публично обратился к Каменских в важный день, но она его проигнорировала

Суббота 04 мая 2024 19:01
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Потап публично обратился к Каменских в важный день, но она его проигнорировала Потап и Каменских - вместе или нет (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Полина Иваненко

Репер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) решил публично обратиться к жене и певице Насте Каменских, которая 4 мая отмечает свой день рождения. Впрочем, она на это никак не отреагировала.

Как Потап поздравил Каменских, говорит РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Instagram-страницы рэпера и его жены.

Потап нежно обратился к Каменских

Так, артист решил поздравить жену публично. Он разместил пост с фото Каменских, а также оставил несколько нежных слов.

"Я тобой горжусь, я тебя пою, с днем рождения, кроха", - написал Потап.

Потап публично обратился к Каменских в важный день, но она его проигнорировала

Пост репера (скриншот)

Как отреагировала Каменских

За шесть часов с момента публикации поста певица так и не прокомментировала нежные слова мужа. Она не оставила какую-либо реакцию ни на странице Потапа, ни у себя в Stories, хотя обычно Каменских делает репосты и благодарит за поздравления.

Зато утром она разместила собственный пост. В нем певица рассказала, чего хочет и чем сейчас занимается.

"В свой День рождения я хочу загадать желание, чтобы все, кто еще сомневается, открыли себя настоящего, перестали бояться быть собой. С восторгом я экспериментирую, обожаю быть разной, это вдохновляет меня", - написала Каменских.

Потап публично обратился к Каменских в важный день, но она его проигнорировалаСообщение певицы (скриншот)

"Поэтому я хочу, чтобы и вы шагнули навстречу себе, раскрывали мировые разные грани своей личности и ставили себя на первое место, независимо от мнения окружающих. Не теряйте свою самоидентичность, когда сталкиваетесь с негативом. Ведь это невероятное счастье - не играть, а жить", - добавила она.

Она призвала фанатов не бояться быть собой, экспериментировать и помогать. Также Каменских посоветовала не бояться ошибок и помнить, что каждый человек - "личность с большой буквы".

Отношения Потапа и Каменских - почему ходят слухи о разводе пары

Еще в ноябре прошлого года в СМИ и сети стали говорить о вероятном конце отношений артистов. Так, об этом сказал радиоведущий Артур Адамов, ссылавшийся на "инсайдерскую информацию".

А потом слухи о разводе Потапа и Каменских комментировал блогер Богдан Беспалов. По его словам, уже скоро певица якобы сменит музыкальный лейбл и уже тогда решится рассказать об изменениях в личной жизни.

Напомним, недавно стало известно, что украинской актрисе диагностировали рак.

Кроме того, ранее мы уже рассказывали, что певец-"копия" Олега Винника признался, готов ли пойти на фронт.

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