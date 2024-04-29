Каменских раскрыла правду о "романе" с молодым певцом: провокативное видео

Настя Каменских выпустила новый зажигательный трек "MOLOKO" вместе с популярным исполнителем доминиканского происхождения Atomic Otro Way. Над видео работала полностью украинская команда в Киеве и даже засветился известный украинский певец, с которым звезде приписывали роман.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу певицы.

В чем особенность новой работы NK

Известно, что работа была запланирована еще на 2022 год, но полномасштабная война имела свои планы, поэтому клип вышел только сейчас. Его премьера состоялась в эфире американского шоу "Premier Impacto", а теперь певица представит песню на легендарном телешоу "Despierta America" гостями которого неоднократно были такие мировые звезды, как Дженнифер Лопес, Бен Афлек, Рики Мартин, Шакира и многие другие.

Новый общий фит был записан вместе с Atomic Otro Way, треки которого достигают 100 млн прослушиваний.

Главная цель Насти - показать миру, как даже под бомбами в Киеве украинцы создают нестандартные и креативные видео.

Каждый образ, каждый кадр - это особенная и творческая синергия украинской креативной команды, которая работала над воплощением и реализацией всех идей, а авторские образы, созданные эксклюзивно для этого видео, восхищают своей уникальностью и разнообразием.

Настя Каменских и Ostrovskiy в новом клипе (фото: пресс-служба)

Какие образы примерила на себя NK в клипе

Каменских раскрыла себя с новых сторон и примерила 4 образа, где были показаны разные стороны женщин:

женщина-обольстительница

женщина-фея

античная женщина во влажном платье

современная Шахерезада.

Часы в образе обольстительницы, говорят о том, что в какие бы времена мы ни жили, сейчас или 20, 50 или 20 тысяч лет назад, женщина всегда женственна и олицетворяет красоту. А в образе женщины-феи NK предстает в юбке, напоминающей пенку на молоке.

В каждом из своих образов Настя выглядит гармонично и соблазнительно, а также ей удается передать настроение клипа и своих образов.

NK в разных амплуа (фото: пресс-служба певицы)

Интересные детали клипа MOLOKO

Atomic также появляется в клипе, он оживает на упаковке из под хлопьев, которыми вместе с молоком лакомится NK.

А сексуального молочника сыграл молодой украинский певец Ostrovskyi, с которым Насте когда-то уже приписывали общий дуэт и даже роман, но между ними только работа, и теперь мы видим, какая именно.

"Я всегда стремилась быть разной в своем творчестве, удивлять зрителей и слушателей. Я мечтала создавать музыку, не имеющую границ. И для меня важно дополнять свои песни яркими визуалами, отражающими настроение и эмоции, изложенные в них", - комментирует свою работу артистка.

"Клип "Moloko" - это путешествие в мир розовых фантазий, где каждый из нас может на несколько минут укрыться среди мягких туч и ярких героев от всех проблем. Это идеальный мир, где царит сплошной позитив и счастье", - продолжает Настя.