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Штрафи за відсутність маски: у МВС зробили важливе уточнення

Автор: Володимир Костирін

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів про контроль поліції за масковим режимом

В Україні вводять штрафи за відсутність масок у громадських місцях з 21 листопада в суботу - саме на день початку карантину вихідного дня. Поліція контролюватиме дотримання вимог і каратиме порушників.

За словами заступника глави МВС України Антона Геращенка, прийнятий закон про маски необхідний у першу чергу для захисту самих громадян. Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".

Також радник Авакова розповів, як носіння масок прописано в українському законодавстві, як правоохоронці будуть моніторити випадки порушення і де можна сплатити штраф.

"Правоохоронці будуть виконувати закон в тому плані, як це написано. Там написано, що маска має закривати дихальні шляхи, тобто і рот, і ніс, не носіння маски на вухах, на підборідді тощо", - зазначив Геращенко.

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Він звернув увагу, що КУпАП дає "копу" право визначати, чи був факт адміністративного порушення, і закликав "не сперечатися з поліцією".

"Штрафи, які виносяться, ви зможете оплатити через банк або будь-який айбокс", - розповів заступник голови МВС і назвав штрафи у 255 гривень "невеликими, але необхідними для дисципліни".

Так, з 21 листопада в Україні почнуть штрафувати за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених масок або респіраторів.

Розмір штрафу становить від 170 до 255 гривень, тобто від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше в поліції розповіли, як будуть штрафувати за відсутність маски під час карантину.

Також ми писали про те, що в Україні можуть посилити карантин до зимових церковних свят.

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