Штрафы за отсутствие маски: в МВД сделали важное уточнение

В Украине вводят штрафы за отсутствие масок в общественных местах с 21 ноября в субботу - как раз в день начала карантина выходного дня. Полиция будет контролировать соблюдение требований и наказывать нарушителей.

По словам заместителя главы МВД Украины Антона Геращенко, принятый закон о масках необходим в первую очередь для защиты самих граждан. Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

Также советник Авакова рассказал, как ношение масок прописано в украинском законодательстве, как правоохранители будут мониторить случаи нарушения и где можно оплатить штраф.

"Правоохранители будут выполнять закон в том плане, как это написано. Там написано, что маска должна закрывать дыхательные пути, то есть и рот, и нос, не ношение маски на ушах, на подбородке и так далее", - отметил Геращенко.

Он обратил внимание, что КоАП дает "копу" право определять, был ли факт административного нарушения, и призвал "не спорить с полицией".

"Штрафы, которые выносятся, вы сможете оплатить через банк или любой айбокс", - рассказал замглавы МВД и назвал штрафы в 255 гривен "небольшими, но необходимыми для дисциплины".

Так, с 21 ноября в Украине начнут штрафовать за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых масок или респираторов.

Размер штрафа составляет от 170 до 255 гривен, то есть от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее в полиции рассказали, как будут штрафовать за отсутствие маски во время карантина.

Также мы писали о том, что в Украине могут ужесточить карантин к зимним церковным праздникам.