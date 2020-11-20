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У поліції розповіли, як будуть штрафувати за відсутність маски

П'ятниця 20 листопада 2020 14:39
У поліції розповіли, як будуть штрафувати за відсутність маски
В Україні будуть штрафувати за відсутність маски (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У поліції розповіли, як будуть карати людей

В Україні з 21 листопада почнуть штрафувати за відсутність маски в громадських місцях. Це передбачає закон, який 20 листопада був опублікований у виданні "Голос України". Документ набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Президент вже підписав закон про штрафи в 170-255 гривень за неносіння засобів захисту, хоча поки документ не набрав чинності. Telegram-каналі Pavlovsky news повідомили, що в поліції Київської області розповіли, вони вже готові контролювати виконання нової вимоги: детальні інструкції ще не отримали, тому спиратися будуть на пункти закону.

У них зазначено, що помічені порушники повинні бути оштрафовані відразу. Тому попереджати з проханням надіти маску нікого не будуть.

Посиленого патрулювання не планується, оскільки і так всі сили кинуті на контроль за ситуацією на вулиці.

Трохи пізніше в Telegram-каналі Pavlovsky news повідомили, що поліція зазначила, що тотально карати людей за відсутність масок не будуть – спочатку будуть попереджати. Штрафи чекають тільки злісних порушників.

Нагадаємо, в законі прописано, що штрафувати будуть за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнутих засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно.

Розмір штрафу становитиме від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 гривень).

Нагадаємо, що більшість українців схвалюють штрафи за відсутність маски в громадських місцях.

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