Карантинні рейди: українців попередили про штрафи до 34 тисяч

Ілюстративне фото (flickr.com/national.police)

На порушників карантинних вимог поліція може складати адмінпротоколи

Карантин в Україні через коронавірус продовжили по 24 квітня, а обмежувальні заходи були посилені. Влада заявила про готовність оперативно реагувати на випадки порушення карантинних заходів, і близько тижня тому в країні винесли перше судове рішення за недотримання санітарно-протиепідемічних правил - тоді оштрафували киянку на 17 тисяч за продаж продуктів із рук.

Відсьогодні в столиці почали проводити рейди в лісопаркових зонах - в КМДА попередили, що на порушників карантину, які вирішили влаштувати пікнік на природі, будуть складати адміністративні протоколи та карати.

Як наголосив заступник мера Петро Пантелєєв у своєму Facebook, в Києві проводять інспекції, а "карантин - це не канікули і не відпустка з шашликами", і за його свідоме недотримання загрожує штраф.

"За порушення протиепідемічних заходів поліція має право складати адміністративні протоколи за ст. 44-3 (порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні порушення. Це штраф - від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (неоподатковуваний мінімум - 17 гривень)", - йдеться у публікації.

Тобто порушникам доведеться заплатити від 17 до 34 тисяч гривень.

Також чиновник нагадав, що розводити багаття у лісах та парках заборонено чинним законодавством (стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення). За це передбачено штраф - від 340 до 1360 гривень.

У Києві за пікніки під час карантину каратимуть штрафами (Фото з Facebook-сторінки Петра Пантелєєва)

Як повідомлялося раніше, у Сумах 28 березня ухвалили рішення про посилення карантинних вимог - жителям заборонили виходити з дому без крайньої необхідності і документів.