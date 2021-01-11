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У власників "євроблях" з'явилися нові серйозні проблеми

Понеділок 11 січня 2021 18:03
У власників "євроблях" з'явилися нові серйозні проблеми
Страховка євробляхи виявилася проблемною для багатьох водіїв (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У власників автомобілів на іноземній реєстрації з'явилися нові проблеми, які пов'язані не з розмитненням, а зі страховкою. Так, "євробляхери" не можуть отримати відшкодування від страхової компанії після ДТП.

Для вирішення спору страховики вимагали надати документи з фіскальної служби і офіційний переклад довіреності на право представляти інтереси реального власника автомобіля. Про це йдеться на сторінці "Водії України" у Facebook.

Користувачі мережі також прокоментували це.

  • У Кропивницькомуте ж саме. Не всі страхові хочуть робити страховку на "євробляху". І ось теж цікаво, як вони виплачують. І чи виплачують?!
  • Забирайте у них свої гроші з моральною компенсацією за такі речі! Чому при укладенні договору від них не було відмови? І поносіть їх за такі речі, щоб люди бачили і чули про героїв!
  • Проблема аналогічна, 2 страхові відмовляють у виплаті;
  • Моя думка, бачили, що страхують, зважували ризики, взяли обумовлену плату з урахуванням цих ризиків, видали поліс на ім'я користувача ТЗ. Ключове значення має той, хто вказаний в договорі страхування. Значить повинні прийняти страховий випадок і виплатити компенсацію! В іншому випадку відмова була запланована або передбачена, обман, афера - позбавляти ліцензії!

Варто зазначити, що власники авто на іноземній реєстрації не можуть добитися від влади доступного розмитнення. Наразі легалізація такого автомобіля іноді може становити 250-650% від його митної вартості.

Нагадаємо, у Львівській області заробила автофіксація на дорогах.

Раніше ми писали, кого зобов'яжуть проходити техогляд, які будуть штрафи.

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