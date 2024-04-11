Штрафы от 1 тысячи гривен: за что могут наказать водителей
Водители в Украине могут получить штраф не только за нарушение ПДД на дороге. Есть четкие требования к автомобилю, которые также вписаны в правила и за что водители могут получить штраф более 1000 гривен.
За что могут наказать водителей штрафом, напоминает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на патрульную полицию Днепропетровской области в Facebook.
За что водители могут получить штраф
Водителям следует помнить, что закрытый, загрязненный, не освещенный или отсутствующий номерной знак на автомобиле – это нарушение ПДД.
Также запрещается управлять транспортным средством без номерного знака или с номерным знаком:
- не принадлежит этому средству
- не отвечает требованиям стандартов
- закрепленный не в установленном для этого месте
- закрытым другими предметами (в том числе прозрачными)
- с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию
- загрязненный, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров
- перевернутый или неосвещенный
- с измененным размером, формой, обозначением или цветом, кроме случаев, предусмотренных ПДД
- так же совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака
Какие размеры штрафа за такие правонарушения
За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность по ст. 121-3 КУоАП и влечет наложение штрафа в размере 1190 гривен.
Кстати, такой штраф почти в два раза больше, чем штраф за проезд на красный свет светофора. Водителей, которые пытаются "проскочить" красное, ждет административная ответственность, профилактическая беседа и штраф в размере 510 гривен.
Ранее мы писали о том, что изменится для водителей в ПДД 2024 года с 1 мая.
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