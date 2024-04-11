Штрафы от 1 тысячи гривен: за что могут наказать водителей

Водители в Украине могут получить штраф не только за нарушение ПДД на дороге. Есть четкие требования к автомобилю, которые также вписаны в правила и за что водители могут получить штраф более 1000 гривен.

За что могут наказать водителей штрафом, напоминает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на патрульную полицию Днепропетровской области в Facebook.

Кстати, такой штраф почти в два раза больше, чем штраф за проезд на красный свет светофора. Водителей, которые пытаются "проскочить" красное, ждет административная ответственность, профилактическая беседа и штраф в размере 510 гривен.

За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность по ст. 121-3 КУоАП и влечет наложение штрафа в размере 1190 гривен.

Также запрещается управлять транспортным средством без номерного знака или с номерным знаком:

Водителям следует помнить, что закрытый, загрязненный, не освещенный или отсутствующий номерной знак на автомобиле – это нарушение ПДД.

Ранее мы писали о том, что изменится для водителей в ПДД 2024 года с 1 мая.

А еще рассказывали о том, как могут наказать водителей за использование гаджетов во время движения.