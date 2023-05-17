Десятки тысяч гривен. Какое наказание могут получить военные за употребление алкоголя

В период действия военного положения в Украине действует запрет на употребление военными алкогольных напитков. За нарушение этого постановления представитель Вооруженных сил Украины может заплатить штраф или даже быть арестованным.

Какие именно наказания предусмотрены - подробно читайте в материале Styler.

Кого и когда могут проверить

Проверке на уровень алкоголя в крови могут подвергнуться военнообязанные и резервисты, а также военнослужащие.

Осуществить проверку могут в том случае, если появилось подозрение, что лицо находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Проверку можно провести:

на улице

в закрытых спортивных сооружениях

в скверах и парках

во всех видах общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения)

в других местах, где употреблять спиртные напитки запрещенных законом

Важно! Проверку может проводить только должностное лицо, уполномоченное начальником органа управления Военной службы правопорядка ВСУ или командиром воинской части или иного военного формирования.

А если подозреваемый отказывается проходить проверку на месте, он может сделать это в медицинском учреждении, утвержденном управлениями здравоохранения местных государственных администраций.

Процесс проверки обязательно фиксируют на видео.

Какое наказание военным за употребление алкоголя

Согласно статье 172-20 КУоАП Украины такое правонарушение наказывается: