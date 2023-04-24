Полный список болезней, освобождающих от мобилизации даже в период военного положения
В Украине действует общая мобилизация и режим военного положения, введенный 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ - их действие продлевали пять раз каждые 90 дней, и, вероятнее всего, с 20 мая текущего года срок тоже будет пролонгирован.
Согласно украинскому законодательству, во время проведения общей мобилизации на военную службу могут призвать физически пригодных граждан призывного возраста, прошедших военно-врачебную комиссию.
Военные подчеркивают, что медицинское освидетельствование является обязательным. Так, на службу запрещается брать людей с определенными болезнями. Какими именно - читайте в материале ниже.
Перечень всех болезней, при которых освобождают от мобилизации
Список заболеваний, с которыми даже во время действия режима военного положения на военную службу не могут призвать, указан в Законе Украины "Про мобилизационную подготовку и мобилизацию" в дополнении "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".
Каждый военнообязанный осматривается хирургом, терапевтом, невропатологом, психиатром, окулистом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а по медицинским показаниям и врачам других специальностей.
После окончания медицинского обследования во время мобилизации ВЛК выносит в отношении военнообязанного одно из следующих постановлений:
- "Пригоден к военной службе";
- "Временно непригоден к военной службе (указать дату повторного осмотра)";
- "Непригоден к военной службе с исключением из военного учета".
Военнообязанные, признанные непригодными к военной службе, повторно осматриваются ВЛК военных комиссариатов по месту жительства после обязательного обследования в специализированных лечебно-профилактических учреждениях.
Ниже - перечень болезней, освобождающих лицо от мобилизации и прохождения военной службы (что узазано в дополнении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ):
Инфекционные и паразитарные болезни
- Активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани.
- Активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации.
- Тяжелые формы вирусных гепатитов, трудно поддающихся лечению и значительно нарушающие функции органов и систем.
- ВИЧ-болезнь, сопровождающаяся инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т.д.
Новообразование
- первичные (вторичные) новообразования при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения;
- злокачественные опухоли лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (лимфогранулематоз, неходжкинская лимфома, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелома, все виды лейкозов);
- полицитемия настоящая, быстро и медленно прогрессирующие миелодиспластические синдромы со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями;
- доброкачественные новообразования всех локализаций с большими нарушениями функций.
Болезни крови и кроветворных органов
- Анемии (алиментарные, гемолитические, апластические, послегеморрагические).
- Нарушение свертывания крови, пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая), геморрагические состояния.
- Другие заболевания крови и кроветворных органов (агранулоцитоз, заболевания селезенки).
- Некоторые нарушения с вовлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты).
В случае, если такие заболевания сильно прогрессируют и значительно нарушают функции человека, лицо не будет мобилизовано.
Нарушение эндокринной системы, питание и нарушение обмена веществ
- Все болезни щитовидной железы (за исключением новообразований).
- Все типы сахарного диабета и другие нарушения регуляции глюкозы.
- Нарушения других эндокринных желез.
- Недостаточное и чрезмерное питание, нарушение обмена веществ (все виды ожирения, функциональная гипербилирубинемия, липоматоз) и другие.
Если данные болезни значительно нарушают функции человека, лицо не будет мобилизовано и будет признано непригодным к несению военной службы.
Расстройства психики и поведения
- Органические, симптоматические (экзогенные) психические расстройства (все виды деменции, органический амнестический синдром, психические расстройства вследствие поражения головного мозга или соматической болезни;
- расстройства личности и поведения вследствие поражения головного мозга;
- при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами – расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, опиоидов, каннабиноидов, седативных, снотворных, кокаина, галлюциногенов, летучих растворителей, наркотических средств и других);
- шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;
- резко выраженные невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при резко выраженных, стойких болезненных проявлениях;
- резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций (связаны с расстройствами потребления пищи, со злоупотреблением веществами, не обуславливающими зависимость);
- резко выраженные расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте (гиперкинетические, социальные, эмоциональные, неуточненные психические);
- резко выраженные расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (параноидное, шизоидное, диссоциальное, эмоционально нестабильное, истерическое и другие), расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства, специфические расстройства речи, расстройства к обучению, способностей к обучению , связанные с психологическим развитием и т.п.;
- глубокая и тяжелая умственная отсталость.
Болезни системы кровообращения
- Люди с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;
- с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при ишемических болезнях сердца;
- с гипертонической болезнью III стадии;
- с цереброваскулярными болезнями (например, инфарктом головного мозга или инсультом) со значительными нарушениями функций;
- с болезнями артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.п.) со значительными нарушениями кровообращения и функций.
Болезни нервной системы
- Быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций воспалительные заболевания центральной нервной системы, их последствия (все формы бактериального и неуточненного менингита, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс).
- Быстро и медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы (системные атрофии, экстрапирамидные, дегенеративные болезни, церебральный паралич, паралитические синдромы, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний (кроме вегетососудистой), детский церебральный паралич, паралитические состояния ).
- Эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.
- Быстро прогрессирующие болезни периферической нервной системы (поражение черепных нервов, нервных корешков и сплетений, поли-, мононейропатии, все формы миастений, миопатии, болезни нервно-мышечного соединения и мышц), дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, иши люмбаго и др.).
Болезни глаз
- Выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;
- резко выраженные, с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки;
- болезни стекловидного тела и глазного яблока;
- неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;
- отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;
- все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;
- стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;
- близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;
- остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;
- отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроту зрения обоих глаз 0,2 и ниже.
Болезни ушей
Основанием для исключения из военного учета могут быть:
- стойкие значительно выраженные вестибулярно-гетативные расстройства, сопровождаемые симптомами меньеровского заболевания;
- стойка полная глухота на оба уха или глухонемота.
Болезни органов дыхания
- Если есть хронические болезни нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции наружного дыхания (хронический бронхит, эмфизема, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь);
- болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких (пневмокониозы, хронические пневмониты, идиопатический фиброзирующий альвеолит, легочный альвеолярный протеиназ, гемосидероз и другие диссеминированные заболевания легких);
- хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие заболевания органов дыхания (абсцесс легких и средостения, пиоторакс и другие);
- тяжелая персистирующая бронхиальная астма.
Болезни органов пищеварения
- Если зафиксированы челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), в частности аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;
- болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;
- эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие;
- болезни аппендикса;
- другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие) со значительными нарушениями функций;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;
- болезни печени со значительными нарушениями функций (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз);
- болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы со значительными нарушениями функций (холецистит, холангит, панкреатит и др.);
- всевозможные грыжи (паховая, бедренная, пупочная грыжа, грыжа брюшной стенки, диафрагмальная грыжа, другие и неуточненные грыжи брюшной полости) со значительными нарушениями функций.
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Такие заболевания являются оОснованием для исключения из военного учета и признанием непригодным для военной службы в мирный период или временно непригодным:
- диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лигнификацией кожного покрова;
- пузырчатка обычная;
- герпетиформный дерматит.
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
- Если зафиксированы инфекционные артропатии со значительными нарушениями функций (пиогенные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера);
- воспалительные полиартропатии (серопозитивный и сероотрицательный ревматоидный артрит, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра, кристаллические артропатии);
- системные болезни соединительной ткани со значительными нарушениями функций (полиартериит узловой и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехнот;
- анкилозирующий спондилоартрит со значительными нарушениями функций, стойкими и значительными изменениями;
- артрозы и другие поражения суставов со значительными нарушениями функций (полиартроз, коксартроз, гонартроз, другие артрозы, поражение надколенника, внутрисуставные поражения колена и других суставов);
- болезни мягких тканей (болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий, бурсопатии, энтезопатии, поражения плеча со значительными нарушениями функций);
- остеопатии и хондропатии (остеопороз костей с патологическим или без патологического перелома, остеомаляция у взрослых, замедленное сращивание перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета, юношеские осте (юношеские осте);
- болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия со значительными нарушениями функций (кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии);
- приобретенные деформации и дефекты пальцев или конечностей со значительными нарушениями функций.
- После двусторонних ампутаций верхних или нижних конечностей на любом уровне или односторонней ампутации нижней конечности выше уровня верхней трети голени.
Болезни мочеполовой системы
- Если есть гломерулярные и тубулоинтерстициальные заболевания почек - нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии со значительными нарушениями функций;
- почечная недостаточность (IV-V стадии);
- болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций – гиперплазия простаты, аденома, фиброаденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни простаты, гидроцеле и сперматоцеле, искажение яичка, орхит и эпидидимит, мужское бесплодие, чрезмерная крайняя плоть , баланопостит и т.п.;
- гидронефроз, пионефроз, вторичный пиелонефрит, мочекаменная болезнь, другие болезни почки и мочеточника, сморщенная, малая почка, приобретенная киста почки, цистит, болезни мочевого пузыря, невенерический уретрит, стриктура уретры, мочи.
- У женщин если есть воспалительные болезни органов малого таза - сальпингит и оофорит, воспалительная болезнь матки, воспалительная болезнь шейки матки, другие воспалительные болезни женских тазовых органов, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы со значительными нарушениями функций;
- невоспалительные болезни женских половых органов - эндометриоз, выпадение половых органов у женщин, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи с вовлечением женских половых органов, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, фолликулярная кистья. и фаллопиевой трубы;
- гематосальпингс, полипы женских половых органов, дистопия матки, эрозия и экстропион шейки матки, дисплазия шейки матки, нарушение оварио-менструальной функции, выкидыш, женское бесплодие со значительными нарушениями функций.
Пороки развития, деформации и хромосомные нарушения
- Врожденные пороки развития нервной системы;
- врожденные пороки развития глаза, уха, лица и шеи;
- врожденные пороки развития системы кровообращения;
- врожденные пороки развития органов дыхания;
- щель губы и неба;
- другие врожденные пороки развития органов пищеварения;
- врожденные пороки развития половых органов;
- врожденные пороки развития мочевой системы;
- врожденные пороки развития и деформации костно-мышечной системы;
- другие врожденные пороки развития.
- Хромосомные аномалии.
Травмы, отравления и другие последствия действия внешних причин
- Если есть тяжелые травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и тому подобное со значительным нарушением функций.
- Отравления лекарственными средствами, медикаментами и химическими веществами.
- Токсическое действие веществ немедицинского назначения: алкоголя, органических растворителей, углеводородов, газов, дымов и испарений, пестицидов, пищевых продуктов, токсическое действие от укуса животных, пресмыкающихся, насекомых со значительными нарушениями функций.
- Термические и химические ожоги, отморожения, другие действия внешних факторов (тепловой и солнечный удар, баротравма уха, легкие, кессонная болезнь, асфиксия, поражение молнией, электрическим током, воздействие вибрации, источников ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива, источников электромагнитного поля, лазерного излучения и токсичные действия микроорганизмов I-II групп патогенности. особо опасными инфекционными заболеваниями).
- Травмы внутренних органов грудной, брюшной полостей, органов таза, политравмы.
- Травмы верхних и нижних конечностей: переломы костей, травматические повреждения кровеносных сосудов, невылученные металлические конструкции, переломы ребер, грудины, лопатки, ключицы, переломы костей таза со значительными нарушениями функций.
- Травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов.
- Например, переломы позвоночника на любом уровне, перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвыв позвонка, разрыв межпозвонкового диска, разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга со значительными нарушениями функций.
- Если у пациента подтвержден ангиотрофоневроз III-IV стадии.
Напомним, ранее полковник ВСУ объяснил, кого не могут отправить на фронт во время мобилизации.
А также недавно юрист рассказал, в каких случаях студенты подлежат мобилизации.