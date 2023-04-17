Где военный билет нужен обязательно: можно ли без него лечиться, жениться или устраиваться на работу

Во время военного положения в Украине у мужчин в обязательном порядке требуют военный билет в любых государственных инстанциях, в больницах, при трудоустройстве.

Где и когда военный билет нужен обязательно, рассказал начальник сектора комплектования Киевского городского центра ТЦК и СП полковник Александр Коновалов для Army.Inform.

Где военный билет нужен обязательно

"Принимать на работу или зачислять на обучение гражданина можно лишь после подтверждения того, что он находится на военном учете. Также и по поводу пересечения государственной границы - есть обязательное требование наличия военно-учетного документа", - подчеркивает полковник Коновалов.

Он добавил, что военно-учетные документы предусмотрены для трех категорий граждан. Для призывников - удостоверение о приписке к призывному участку, для военнообязанных - военный билет или временное удостоверение, а для резервистов - военный билет.

Учреждения, как частные, так и государственные, которые берут новых работников на работу, обязаны проверять все документы о военном учете. Иначе им грозит штраф.

Дело в том, что государственные органы, предприятия, учреждения и организации, учебные заведения, учреждения здравоохранения ведут персональный учет призывников и военнообязанных по месту их работы или обучения.

Персональный учет призывников и военнообязанных предусматривает учет сведений о призывниках и военнообязанных по месту их работы или обучения и возлагается на руководителей предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений, учреждений здравоохранения независимо от подчинения и форм собственности.

"Работодатель перед тем, как принять на работу работника, в соответствии с положением, вступившим в законную силу, обязан проверить, находится ли кандидат на ту или иную должность на военном учете, где именно, и являются ли данные актуальными. То есть, если кандидат на должность не дает информацию о своем военном учете, работодатель не имеет права принять такого работника на работу, поскольку принятие на работу будет противоречить постановлению Кабмина", - пояснил офицер.

Кроме того, в постановлении Кабмина от 30 декабря 2022 года №1487 "О порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", прописано, что государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, заведения образования, заведения охраны здоровья должны сообщать правила военного учета граждан под личную роспись при приеме на работу (обучение).

А в течение 7 дней после приема на работу, обучение или увольнение, завершение обучения они должны уведомить ТЦК о смене учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов.

За нарушение - административная ответственность, которая карается штрафом от 3400 до 5100 гривен.

Также военный билет необходим в центре занятости - без него не дадут статус безработного человеку, который подпадает под мобилизацию и при этом не имеет военно-учетного билета.

Где военный билет спрашивать не будут

"Отдельно стоит сказать о женитьбе. Человек подает в отдел государственной регистрации актов гражданских актов документы. ЗАГС подает в районный ТЦК информацию, что зарегистрированы брак или развод. Там есть отметка о наличии военно-учетного документа. А если этого документа нет, то все равно заявление у гражданина в ЗАГС принимают", - отмечает Коновалов.

Также полковник утверждает, что "никаких ограничений по поводу лечения военнообязанного в заведениях здоровья в существующем законодательстве не существует". Однако на практике есть некоторые нюансы.

"Во время обращения в медицинское учреждение мужчины призывного возраста должны иметь при себе документы, среди которых и военно-учетный. Но это не значит, что, когда человек нуждается в срочной помощи, врачи будут интересоваться, стоит ли он на учете в военкомате. Они в первую очередь оказывают необходимую медицинскую помощь", - пояснила директор департамента здравоохранения Тернопольской ОВА Ольга Ярмоленко.

Она добавила, что если речь идет о плановой помощи (долговременное лечение, запланированная операция), то у пациента спросят о наличии военно-учетных документов. Если же пациент откажется предъявить такой документ, то медики отправят его сначала в военкомат.

"Когда работникам поступает информация о ДТП с потерпевшим, инсульт, инфаркт, отравление, серьезные травмы, то они выезжают на вызовы и перед ними цель - спасти жизнь человека. Даже, когда человек очнулся после операции, у него не спрашивают о наличии военного билета, а продолжают оказывать медицинскую помощь. Я еще не слышала от наших пациентов, чтобы медики дали кому-то умереть, если нет военного билета", - добавила Ярмоленко.