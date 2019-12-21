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Погода в Україні: синоптики озвучили аномальний прогноз

STYLERЖиття    21.12.2019 - 19:45
Погода в Україні: синоптики озвучили аномальний прогноз
Погода в Україні 22 грудня

У деяких регіонах очікується тепла і сонячна погода

Погода в Україні в неділю, 22 грудня, очікується туманною. У деяких регіонах будуть дощі, проте, в цілому, - сонячно. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"22 грудня в Україні буде тепло, протягом дня +8 +12 градусів, на півдні до +14 градусів! Вітер південно-західний, веселий, весняний, до сильного", - зазначено в повідомленні.

Погода в Україні: синоптики озвучили аномальний прогноз

Відзначається, що повітря 22 грудня буде вологим, як з дощем, так і з туманом. У Києві очікується дощ, проте температура повітря вдень буде вельми приємною - близько +8 +10 градусів.

"Надалі в Україні переважатиме тепла і волога погода, а похолодання очікується з 27-28 грудня. Можливі навіть сніг і" мінуси", і відразу ожеледиця", - пише Діденко.

До слова, за даними Гідрометцентру, температура повітря вночі складе від +3 до +9 градусів. Вдень очікується вітер 7-12 м / с.

У Львові в неділю очікуються дощі. Вночі очікується від +6 до +8 градусів тепла, а вдень +8 +10. У Одесі +7 +9 вночі та +12 +14 вдень.

У Дніпрі завтра дощитиме. Вночі температура повітря буде від 6 до 8 градусів тепла, а вдень - від +9 до +11. У Харкові в найближчі синоптики обіцяють дощ з нічною температурою в 6-8 градусів тепла і денний - від 8 до 10 вище нуля.

У Карпатах 22 грудня також будуть йти дощі. Температура повітря вночі становитиме +6 +8, а днем ​​+8 +11.

Погода в Україні: синоптики озвучили аномальний прогнозПогода в Україні 22 грудня

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