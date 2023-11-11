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Штормить будет все выходные: магнитные бури красного уровня накроют Землю

Суббота 11 ноября 2023 10:19
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Штормить будет все выходные: магнитные бури красного уровня накроют Землю Магнитная буря накроет Землю в ближайшие сутки (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Сильные магнитные бури красного уровня продлятся все ближайшие выходные. Специалисты прогнозируют затяжную бурю К-индекса 6 в субботу и воскресенье, 11 и 12 ноября.

Что нужно знать об это магнитной буре и как уберечь свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

На Солнце часто возникают многочисленные взрывы и всплески, которые провоцируют выбросы солнечной энергии в разных направлениях, в том числе и в сторону Земли. Эта энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые способны быстро перемещаться в пространстве.

Когда эта энергия достигает магнитосферы Земли, она провоцирует активность, которая и называется солнечные или магнитные бури.

Ученые различают несколько разных классов и мощностей этих магнитных бурь - от К-индекса 2 до К-индекса 9. Все бури свыше К-индекса 5 - это мощные магнитные бури, которые могут причинить немало последствий.

Такие бури могут вызвать сбой в работе электроники, спутников, нарушение работы GPRS, мобильной связи. А при бурях К-индекса 7 или 8 могут быть уникальные явления - полярные (северные) сияния. Также бури красного уровня могут влиять на самочувствие человека.

Что известно о ближайшей буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, сильные магнитные бури К-индекс 6 продолжаются уже несколько дней, 8 ноября буря достигла уровня К-8.

В ближайшие дни бури будут держаться на отметке К-6 и штормить будет все выходные - 11 и 12 ноября, суббота и воскресенье.

По предварительному прогнозу, магнитосфера должна вернуться в спокойное состояние только к понедельнику, 13 октября.

Штормить будет все выходные: магнитные бури красного уровня накроют Землю

Прогноз магнитных бурь 11-12 ноября (скриншот)

Как магнитная буря действует на человека

Существует немало исследований, которые подтверждают взаимосвязь между магнитными бурями и плохим самочувствием у людей в такие дни. Люди чаще жалуются на недомогание и обращаются за помощью к врачам, в частности - к кардиологам.

Частые жалобы:

  • Головная боль
  • Головокружение
  • Мигрень
  • Чрезмерна сонливость днем
  • Нарушение сна ночью
  • Общая слабость
  • Быстрая утомляемость
  • Упадок сил
  • Нарушение концентрации
  • Повышение тревожности
  • Раздражительность
  • Агрессия

Но самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. Для них такие бури представляют риск в связи с возможным воздействием высоких уровней радиации, что в разы повышает вероятность возникновения рака.

Как снизить влияние магнитных бурь

Врачи на такие дни обычно дают общие рекомендации: придерживаться нормального графика питания и распорядка дня, стараться полноценно высыпаться, больше отдыхать и обязательно совершать прогулки на свежем воздухе.

Облегчить состояние поможет умеренная физическая активность, свежий воздух, травяные чаи, снижение психоэмоциональной и физической нагрузки. При необходимости - нужно обращаться за помощью к врачу.

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