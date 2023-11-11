Штормитиме всі вихідні: магнітні бурі червоного рівня накриють Землю

Сильні магнітні бурі червоного рівня триватимуть усі найближчі вихідні. Фахівці прогнозують затяжну бурю К-індексу 6 у суботу та неділю, 11 та 12 листопада.

Що потрібно знати про це магнітну бурю і як зберегти своє здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.

Що таке магнітна буря

На Сонці часто виникають численні вибухи та сплески, які провокують викиди сонячної енергії у різних напрямках, у тому числі й у бік Землі. Ця енергія складається із заряджених частинок (протонів та електронів), які здатні швидко переміщатися у просторі.

Коли ця енергія досягає магнітосфери Землі, вона провокує активність, яка сонячними або магнітними бурями.

Вчені розрізняють кілька різних класів і потужностей цих магнітних бур - від К-індексу 2 до К-індексу 9. Усі бурі понад К-індексом 5 - це потужні магнітні бурі, які можуть завдати чимало наслідків.

Такі бурі можуть спричинити збій у роботі електроніки, супутників, порушення роботи GPRS, мобільного зв'язку. А при бурях К-індексу 7 або 8 можуть бути унікальні явища – полярні (північні) сяйва. Також бурі червоного рівня можуть проводити самопочуття людини.

Що відомо про найближчу бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, сильні магнітні бурі К-індекс 6 продовжуються вже кілька днів, 8 листопада буря досягла рівня К-8.

Найближчими днями бурі триматимуться на позначці К-6 і штормитиме всі вихідні - 11 та 12 листопада, субота та неділя.

За попереднім прогнозом, магнітосфера має повернутися до спокійного стану лише до понеділка, 13 жовтня.

Прогноз магнітних бур 11-12 листопада (скриншот)

Як магнітна буря діє на людину

Існує чимало досліджень, які підтверджують взаємозв'язок між магнітними бурями та поганим самопочуттям у людей у такі дні. Люди частіше скаржаться на нездужання та звертаються за допомогою до лікарів, зокрема – до кардіологів.

Часті скарги:

Головний біль

Запаморочення

Мігрень

Надмірна сонливість вдень

Порушення сну вночі

Загальна слабкість

Швидка стомлюваність

Занепад сил

Порушення концентрації

Підвищення тривожності

Дратівливість

Агресія

Але найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. Їх такі бурі становлять ризик у зв'язку з можливим впливом високих рівнів радіації, що у рази підвищує ймовірність виникнення раку.

Як знизити вплив магнітних бур

Лікарі на такі дні зазвичай дають загальні рекомендації: дотримуватись нормального графіка харчування та розпорядку дня, намагатися повноцінно висипатись, більше відпочивати та обов'язково здійснювати прогулянки на свіжому повітрі.

Полегшити стан допоможе помірна фізична активність, свіже повітря, трав'яні чаї, зниження психоемоційного та фізичного навантаження. За потреби – потрібно звертатися за допомогою до лікаря.