Шторм Імельда затопив Техас: страшні наслідки катастрофи (фото, відео)

Під водою опинилося кілька тисяч будинків
Тропічний шторм Імельда затопив американський Техас. Через негоду загинули щонайменше дві людини. У містах паралізовані дороги, аеропорти і робота місцевих шкіл. Рятувальники вже врятували близько тисячі людей і евакуювали їх у притулки, пише The Guardian.
Як повідомляється, серед жертв – 19-річний хлопець, який отримав ураження електричним струмом і потонув, намагаючись врятувати коня.
Через природну катастрофу загинув чоловік у віці 40-50 років. Він хотів проїхати на мікроавтобусі поблизу аеропорту Буша в Х'юстоні. Там паводкові води досягли 2,5 метрів глибини. Шторм вплинув і на те, що в цьому аеропорту скасували і затримали понад 900 авіарейсів.
Губернатор Техасу Грег Ебботт оголосив режим надзвичайної ситуації у 13 округах штату.
i've declared a state emergency amid amid flooding from Tropical Storm Imelda.Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 19 вересня 2019 р.
This gives counties counties access to state resources as they respond to the flooding.
This adds to water rescue squads already deployed by TX.#txlege
https://t.co/jBe7GCn2Vi via @TexasTribune
BE SAFE. This is Conroe. The first picture is the foot of my driveway. Do not drive in high waters. My Ram almost got stuck. pic.twitter.com/pnyUyYnMujJohn Martinez (@SILCJohn) 19 вересня 2019 р.
Buffalo Bayou Park is again, under water. #Imelda #DesignedToFlood pic.twitter.com/FEnbwMzrgEAllyn West (@allynwest) 19 вересня 2019 р.
Houston, we have a problem. I-45 North Frwy is closed. Water up to the roof of cars. I-10 is closed in multiple areas. Traffic is a disaster. #KHOU11 #Imelda pic.twitter.com/YfGicAXZmNBlake Mathews (@KHOUBlake11) 19 вересня 2019 р.
#Texas : des #inondations catastrophiques touchent le sud de l'état en de la raison dépressіon #Imelda. Crédit vidéo : @KPRC2 pic.twitter.com/VjXvLBE4j5La Chaîne Météo (@lachainemeteo) 20 вересня 2019 р.
Parts of #Kingwood still look like this tonight. #abc13 https://t.co/bpYUtgPEFO pic.twitter.com/0dqWPeMK2gPooja Lodhia (@PoojaOnTV) 20 вересня 2019 р.
На опублікованих фото і відео видно, що повені накрили чимало населених пунктів. Іноді вода досягає рекордного рівня, повністю затоплює автомобілі і підтоплює будинки. Люди пересуваються вулицями на надувних човнах.
Нагадаємо, що раніше у Венеції при спробі встановити рекорд перекинувся човен, загинули три людини.
Раніше в Іраку під час релігійного ритуалу загинула 31 людина.