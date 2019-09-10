В Іраку під час релігійного ритуалу загинула 31 людина

Фото: ритуал Ашура (скрін відео russian.rt.com)

Інцидент стався під час ритуалу Ашура

В іракському місті Кербела під час релігійного ритуалу, загинула 31 людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що інцидент трапився 10 вересня під час релігійних ритуалів шиїтів-мусульман Ашура. За даними місцевого міністерства охорони здоров'я, 31 людина загинула, ще 100 отримали поранення. При цьому наголошується, що кількість постраждалих може збільшитися.

Зазначимо, Ашура відзначається в день, коли, згідно ісламської традиції, онук пророка Мухаммеда Імам Хусейн був убитий в бою в 680 році. Паломники мусульмани-шиїти з усього світу щороку збираються на Кербалі, місці битви.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Марокко сталася повінь, із-за чого перекинувся автобус з пасажирами. В результаті аварії загинули 17 людей, 29 отримали травми.

Також повідомлялося, що в Німеччині за вибуху на фестивалі постраждали 14 осіб, 6 з них у важкому стані. Вибух стався на фестивалі Backesfest у місті Фройденберг. При цьому місцева влада не підтверджують версію вибуху газу.