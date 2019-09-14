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В Іспанії зростає кількість жертв повені

Новини » Надзвичайні події    14.09.2019 - 05:17
В Іспанії зростає кількість жертв повені
Ілюстративне фото (twitter.comelyk_novak)

Через вихід з берегів Сєгури затопило кілька населених пунктів

Через повені на південному сході Іспанії, за останніми даними, загинули п'ятеро осіб, через стихію влада евакуювала близько 3,5 тис. місцевих жителів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву газету La Vanguardia.

Зазначається, що напередодні в муніципалітеті Бенферрі виявили тіло 58-річного чоловіка, якого, як вважають співробітники цивільної гвардії, могло віднести течією.

Серед загиблих також двоє чоловіків, які потонули в своїх автомобілях у Гранаді та Альмерії, тіла ще двох загиблих виявили у муніципалітеті Каудете.

У ніч на 11 вересня на Іспанію впав холодний циклон, що приніс зливи, грози і сильний вітер.

У результаті виходу з берегів річки Сегури затопило кілька населених пунктів.

Фото: повінь у Іспанії

Нагадаємо, у Таїланді в результаті шторму "Подув" загинули 14 людей, ще двоє людей вважаються зниклими без вісті.

Згідно з повідомленням департаменту із запобігання стихійним лихам, у результаті шторму в Таїланді сталися сильні повені та зсуви, у п'яти провінціях була проведена евакуація місцевого населення.

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