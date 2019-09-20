Шторм Имельда затопил Техас: жуткие последствия катастрофы (фото, видео)

Тропический шторм Имельда затопил американский Техас. Из-за непогоды погибли по меньшей мере два человека. В городах парализованы дороги, аэропорты и работа местных школ. Спасатели уже спасли около тысячи людей и эвакуировали их в приюты, пишет The Guardian.

Как сообщается, среди жертв – 19-летний парень, который получил поражение электрическим током и утонул, пытаясь спасти коня.

Из-за природной катастрофы погиб мужчина в возрасте 40-50 лет. Он хотел проехать на микроавтобусе вблизи аэропорта Буша в Хьюстоне. Там паводковые воды достигли 2,5 метров глубины. Шторм повлиял и на то, что в этом аэропорту отменили и задержали более 900 авиарейсов.

Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил режим чрезвычайной ситуации в 13 округах штата.

На опубликованных фото и видео видно, что наводнения накрыли немало населенных пунктов. Иногда вода достигает рекордного уровня, полностью затапливает автомобили и подтапливает дома. Люди передвигаются по улицам на надувных лодках.

Напомним, что ранее в Венеции при попытке установить рекорд перевернулась лодка, погибли три человека.

Ранее в Ираке во время религиозного ритуала погибли 31 человек.