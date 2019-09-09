На Крим обрушився потужний шторм: відео вбивчої стихії

В окупованому Криму розбушувався потужний шторм (ілюстративне фото: belrynok.com)

Жертвами шторму в Криму стали шість людей

В окупованому Криму розбушувався потужний шторм, який забрав вже 6 життів. Стихія вдарила 8 вересня на південне узбережжя півострова, в районі Великої Ялти. У російському "управлінні МНС" в анексованому Криму інформують, що кілька людей не вдається дістати з води.

У мережі з'явилося відео вбивчого шторму.

Три людини загинули у Відрадному в районі пляжу "Краб", двоє недалеко від замку "Ластівчине гніздо" і ще один - в районі Массандри. На сушу дістали лише одне тіло.

Шторм в окупованому Криму 8 вересня убив 6 людей (Фото: скріншот)

За даними рятувальників і меорологов, шторм досяг 5 балів.

Також повідомляється, що рятувальникам вдалося витягнути на берег чотирьох осіб, а одну жінку врятували очевидці.

Шторм в окупованому Криму в Ялті 8 вересня (Відео: YouTube / Андрій Шелковніков)

Зазначається, що незважаючи на штормове попередження, оголошене на 8 - 9 вересня, деякі все одно йшли купатися, переоцінюючи власні можливості та відмахуючись від небезпеки.

Між тим, місцями пориви вітру сягали до 22 метрів на секунду.

Шторм в окупованій Ялті досяг 5 балів (Відео: YouTube / Понаїхали)

Як повідомлялося раніше, жертвами урагану "Доріан" на Багамах стали 20 людей, а кількість зруйнованих будинків на островах склала за даними місцевої влади 13 тисяч.

Нагадаємо, кілька днів в Таїланді в результаті шторму загинули 14 осіб, ще 2 людини вважаються зниклими без вести. Також в результаті шторму сталися сильні повені та зсуви.