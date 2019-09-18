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У Венеції при спробі встановити рекорд перекинувся човен, загинули три людини

Новини » Надзвичайні події    18.09.2019 - 11:54
У Венеції при спробі встановити рекорд перекинувся човен, загинули три людини
Ілюстративне фото (pixabay)

Човен намагалася дістатися з Монте-Карло до Венеції за рекордний час

В італійській Венеції моторний човен врізалася в штучну дамбу, в результаті чого загинули три людини, ще один перебуває у важкому стані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Згідно з повідомленням, аварія сталася в ніч на 18 вересня. Моторний човен намагалася подолати шлях від Монте-Карло до Венеції за рекордний час. Поблизу острова Лідо човен врізалася в штучну дамбу, створену для захисту Венеції від повеней у рамках проекту MOSE, після чого перекинувся.

В результаті аварії загинули відомий італійський конструктор човнів і гонщик Фабіо Буцці, а також два його штурмана. Ще одна людина перебуває у важкому стані.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Індії, в результаті аварії за участю човни, загинули 12 туристів. Пригода сталася в результаті зіткнення човни зі скелею. На момент аварії на борту човна знаходилося близько 60 осіб. При цьому катер працював без ліцензії.

Також повідомлялося, що на річці Демократичній Республіці Конго китобійне судно затонуло, 34 осіб пропали без вісті. На момент аварії на судні знаходилося більше 100 чоловік.

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