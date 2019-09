Шторм Імельда затопив Техас: страшні наслідки катастрофи (фото, відео)

Шторм Імельда затопив Техас - страшні наслідки катастрофи, фото і відео (колаж РБК-Україна)

Під водою опинилося кілька тисяч будинків

Тропічний шторм Імельда затопив американський Техас. Через негоду загинули щонайменше дві людини. У містах паралізовані дороги, аеропорти і робота місцевих шкіл. Рятувальники вже врятували близько тисячі людей і евакуювали їх у притулки, пише The Guardian.

Як повідомляється, серед жертв – 19-річний хлопець, який отримав ураження електричним струмом і потонув, намагаючись врятувати коня.

Через природну катастрофу загинув чоловік у віці 40-50 років. Він хотів проїхати на мікроавтобусі поблизу аеропорту Буша в Х'юстоні. Там паводкові води досягли 2,5 метрів глибини. Шторм вплинув і на те, що в цьому аеропорту скасували і затримали понад 900 авіарейсів.

Губернатор Техасу Грег Ебботт оголосив режим надзвичайної ситуації у 13 округах штату.

i've declared a state emergency amid amid flooding from Tropical Storm Imelda.



This gives counties counties access to state resources as they respond to the flooding.



This adds to water rescue squads already deployed by TX.#txlege



https://t.co/jBe7GCn2Vi via @TexasTribune Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 19 вересня 2019 р.

BE SAFE. This is Conroe. The first picture is the foot of my driveway. Do not drive in high waters. My Ram almost got stuck. pic.twitter.com/pnyUyYnMuj John Martinez (@SILCJohn) 19 вересня 2019 р.

Houston, we have a problem. I-45 North Frwy is closed. Water up to the roof of cars. I-10 is closed in multiple areas. Traffic is a disaster. #KHOU11 #Imelda pic.twitter.com/YfGicAXZmN Blake Mathews (@KHOUBlake11) 19 вересня 2019 р.

На опублікованих фото і відео видно, що повені накрили чимало населених пунктів. Іноді вода досягає рекордного рівня, повністю затоплює автомобілі і підтоплює будинки. Люди пересуваються вулицями на надувних човнах.

