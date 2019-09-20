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Шторм Імельда затопив Техас: страшні наслідки катастрофи (фото, відео)

STYLERПодії    20.09.2019 - 16:32
Шторм Імельда затопив Техас: страшні наслідки катастрофи (фото, відео)
Шторм Імельда затопив Техас - страшні наслідки катастрофи, фото і відео (колаж РБК-Україна)

Під водою опинилося кілька тисяч будинків

Тропічний шторм Імельда затопив американський Техас. Через негоду загинули щонайменше дві людини. У містах паралізовані дороги, аеропорти і робота місцевих шкіл. Рятувальники вже врятували близько тисячі людей і евакуювали їх у притулки, пише The Guardian.

Як повідомляється, серед жертв – 19-річний хлопець, який отримав ураження електричним струмом і потонув, намагаючись врятувати коня.

Через природну катастрофу загинув чоловік у віці 40-50 років. Він хотів проїхати на мікроавтобусі поблизу аеропорту Буша в Х'юстоні. Там паводкові води досягли 2,5 метрів глибини. Шторм вплинув і на те, що в цьому аеропорту скасували і затримали понад 900 авіарейсів.

Губернатор Техасу Грег Ебботт оголосив режим надзвичайної ситуації у 13 округах штату.

На опублікованих фото і відео видно, що повені накрили чимало населених пунктів. Іноді вода досягає рекордного рівня, повністю затоплює автомобілі і підтоплює будинки. Люди пересуваються вулицями на надувних човнах.

Нагадаємо, що раніше у Венеції при спробі встановити рекорд перекинувся човен, загинули три людини.

Раніше в Іраку під час релігійного ритуалу загинула 31 людина.

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