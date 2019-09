Шторм Имельда затопил Техас: жуткие последствия катастрофы (фото, видео)

Шторм Имельда затопил Техас - жуткие последствия катастрофы, фото и видео (коллаж РБК-Украина)

Под водой оказалось несколько тысяч домов

Тропический шторм Имельда затопил американский Техас. Из-за непогоды погибли по меньшей мере два человека. В городах парализованы дороги, аэропорты и работа местных школ. Спасатели уже спасли около тысячи людей и эвакуировали их в приюты, пишет The Guardian.

Как сообщается, среди жертв – 19-летний парень, который получил поражение электрическим током и утонул, пытаясь спасти коня.

Из-за природной катастрофы погиб мужчина в возрасте 40-50 лет. Он хотел проехать на микроавтобусе вблизи аэропорта Буша в Хьюстоне. Там паводковые воды достигли 2,5 метров глубины. Шторм повлиял и на то, что в этом аэропорту отменили и задержали более 900 авиарейсов.

Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил режим чрезвычайной ситуации в 13 округах штата.

I’ve declared a state emergency amid amid flooding from Tropical Storm Imelda.



This gives counties counties access to state resources as they respond to the flooding.



This adds to water rescue squads already deployed by TX.#txlege



https://t.co/jBe7GCn2Vi via @TexasTribune — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 19 сентября 2019 г.

BE SAFE. This is Conroe. The first picture is the foot of my driveway. Do not drive in high waters. My Ram almost got stuck. pic.twitter.com/pnyUyYnMuj — John Martinez (@SILCJohn) 19 сентября 2019 г.

Houston, we have a problem. I-45 North Frwy is closed. Water up to the roof of cars. I-10 is closed in multiple areas. Traffic is a disaster. #KHOU11 #Imelda pic.twitter.com/YfGicAXZmN — Blake Mathews (@KHOUBlake11) 19 сентября 2019 г.

На опубликованных фото и видео видно, что наводнения накрыли немало населенных пунктов. Иногда вода достигает рекордного уровня, полностью затапливает автомобили и подтапливает дома. Люди передвигаются по улицам на надувных лодках.

