Яблочный Спас 2024: новая дата и как подготовиться к празднику

Уже скоро наступает Яблочный Спас 2024. И по новому церковному календарю он выпадает на новую дату.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда будет Яблочный Спас и что нужно успеть сделать к этой дате.

Дата праздника по новому календарю

Менее чем через неделю украинцы будут отмечать второй, Яблочный Спас. Хотя в церкви этот праздник официально называется Преображением Господним, традиционное название используется чаще. В этот день принято готовить блюда из яблок и начинать сбор урожая.

Ранее Яблочный Спас праздновали 19 августа, но теперь по новому календарю праздник приходится на 6 августа. В этот день верующие несут в храмы на освящение корзины с яблоками, другими фруктами и овощами, медом, целебными травами, цветами и т.д. Считается, что через освящение в церкви весь урожай этого года получит благословение.

Преображение Господне, Рафаэль (изображение: Википедия)

Что можно освящать

В праздничную корзину для освящения следует положить не только яблоки, но и другие фрукты и овощи: груши, виноград, сливы, помидоры, морковь, лук и другие. Можно освятить мед, как это делают на Маковея.

Священники позволяют приносить в церковь постные пироги с яблоками и другими фруктами или овощами. Кроме того, принято освящать колосья пшеницы и ржи, а также травы и цветы.

Следует помнить, что нельзя приносить в храм на освящение алкогольные напитки и мясные продукты.

Разрешено отступить от поста

Успенский пост 2024 будет длиться с 1 по 14 августа. Это самый короткий пост среди всех в христианском календаре, но он требует строгих ограничений в питании.

Однако на Преображение Господне церковь допускает послабления. Это единственный день, когда разрешается пробовать рыбу и морепродукты. Также можно добавить в рацион немного вина.

Яблочный Спас - особый день, когда верующие не только чтят духовное преображение, но и могут немного отступить от строгого поста, чтобы насладиться праздничными блюдами.

Обжиночный венок на Спаса (фото: Википедия)

Что нужно сделать до 6 августа

Перед праздником важно навести порядок в доме. Наши предки верили, что беспорядок может лишить вас удачи и благословения на весь последующий год.

В Яблочный Спас нельзя пробовать яблоки из нового урожая, ведь раньше считалось, что это приносит несчастье. А вот в день праздника, 6 августа, наоборот пробовать яблоки нужно - на счастье.

Что запрещено делать в праздничный день

На Яблочный Спас существуют определенные запреты, которые следует соблюдать:

Домашние дела. Запрещается выполнять любые работы по дому, кроме приготовления пищи. Это включает уборку, шитье, вязание и строительные работы.

Запрещается выполнять любые работы по дому, кроме приготовления пищи. Это включает уборку, шитье, вязание и строительные работы. Убийство насекомых. Нельзя убивать насекомых, даже вредителей. Считается, что это нарушает гармонию и мир, которые должны властвовать в этот день.

Нельзя убивать насекомых, даже вредителей. Считается, что это нарушает гармонию и мир, которые должны властвовать в этот день. Конфликты и ссоры. Ссориться, конфликтовать, выяснять и оскорблять других строго запрещено. День должен проходить в покое и согласии.

Ссориться, конфликтовать, выяснять и оскорблять других строго запрещено. День должен проходить в покое и согласии. Отпустите прошлое. Необходимо простить обиды другим людям и самому себе. Также нельзя отказывать нуждающимся в помощи.

Эти рекомендации помогут сохранить духовное спокойствие и гармонию в праздничный день.

Народные приметы и традиции

Праздник Яблочного Спаса знаменует конец летнего сезона. В прежние времена в этот день наблюдали за закатом, пели песни и прощались с жарой.

Наши предки верили, какой выдался Яблочный Спас - такой будет осень. Сухая и жаркая погода на праздник обещает теплую осень, а если пойдет дождь - будет много осадков. Также существует поверье, что после Спаса все оставшиеся несобранными огородные культуры начнут быстро портиться, поэтому их нужно быстрее убрать.