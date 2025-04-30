Широкие джинсы и кожаный бомбер: Светлана Тарабарова объединила модные тренды весны в одном образе
Светлана Тарабарова показала модный образ, в котором объединила главные тренды этой весны - широкие джинсы и кожаную куртку-бомбер. Стильный уличный наряд выглядит непринужденно, но очень продуманно, и отлично подходит для времени года, когда погода достаточно переменчива.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram решило подробнее рассказать об этих трендах весны 2025.
Какой "лук" выбрала Светлана Тарабарова
Известная украинская певица Светлана Тарабарова продемонстрировала стильный городской образ, в котором сочетаются комфорт и тренды повседневной одежды. Звезда появилась в коричневой куртке-бомбере из искусственной кожи. Отметим, что именно верхняя одежда и аксессуары коричневого цвета сейчас на пике популярности.
Светлана Тарабарова показала бомбер на весну (фото: instagram.com/tarabarova)
Под кожаную куртку прямого кроя певица надела белую футболку с надписями черного цвета, что является популярным элементом уличного стиля и придает образу индивидуальности. А дополнили образ широкими темно-синими джинсами со швами контрастного цвета. Их она завернула и сделала снизу подвороты - трендовый прием стилизации.
Тарабарова задает тренды (фото: instagram.com/tarabarova)
Завершить стильный образ Тарабарова решила темно-коричневыми кедами из замши, а также миниатюрной сумкой-багетом и подвеской на шее.
Отдельного внимания заслуживают яркие рыжие волосы артистки, гармонично контрастирующие с нейтральной гаммой наряда, придавая яркий акцент в общий вид. Образ выглядит непринужденно, но очень продуманно - именно то, что нужно для весенних прогулок по городу.
Светлана Тарабарова показала стильный лук (фото: instagram.com/tarabarova)
С чем носить кожаный бомбер весной
С легкими свитерами и свитшотами
Прохладными весенними днями комбинируйте кожаную куртку с тонким шерстяным свитером, кашемировым джемпером или уютным свитшотом.
С футболками и лонгсливами
В более теплую погоду носите бомбер поверх однотонной футболки или лонгслива. Это создаст расслабленный и стильный образ.
С рубашками и блузами
Надевайте кожаный бомбер и легкую хлопчатобумажную рубашку или женственную блузу.
С платьями и юбками
Кожаный бомбер прекрасно контрастирует с легкими весенними платьями и юбками.
С джинсами и брюками
Бомбер прекрасно смотрится с разнообразными джинсами (прямыми, скинни, клеш) и брюками. В зависимости от вашего настроения, вы можете создать как спортивный, так и более элегантный образ.
Обувь
Универсальность бомбера позволяет сочетать его с разной обувью: кроссовками, кедами, лоферами, ботинками-челси или даже элегантными ботильонами на каблуке.
Аксессуары
Дополните образ стильными солнцезащитными очками, легкой шарфой, модной сумкой-кроссбоди или рюкзаком.
Светлана Тарабарова задает тренды (фото: instagram.com/tarabarova)
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