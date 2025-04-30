Широкие джинсы и кожаный бомбер: Светлана Тарабарова объединила модные тренды весны в одном образе

Светлана Тарабарова показала модный образ, в котором объединила главные тренды этой весны - широкие джинсы и кожаную куртку-бомбер. Стильный уличный наряд выглядит непринужденно, но очень продуманно, и отлично подходит для времени года, когда погода достаточно переменчива.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram решило подробнее рассказать об этих трендах весны 2025.

Какой "лук" выбрала Светлана Тарабарова

Известная украинская певица Светлана Тарабарова продемонстрировала стильный городской образ, в котором сочетаются комфорт и тренды повседневной одежды. Звезда появилась в коричневой куртке-бомбере из искусственной кожи. Отметим, что именно верхняя одежда и аксессуары коричневого цвета сейчас на пике популярности.



Светлана Тарабарова показала бомбер на весну (фото: instagram.com/tarabarova)

Под кожаную куртку прямого кроя певица надела белую футболку с надписями черного цвета, что является популярным элементом уличного стиля и придает образу индивидуальности. А дополнили образ широкими темно-синими джинсами со швами контрастного цвета. Их она завернула и сделала снизу подвороты - трендовый прием стилизации.



Тарабарова задает тренды (фото: instagram.com/tarabarova)

Завершить стильный образ Тарабарова решила темно-коричневыми кедами из замши, а также миниатюрной сумкой-багетом и подвеской на шее.

Отдельного внимания заслуживают яркие рыжие волосы артистки, гармонично контрастирующие с нейтральной гаммой наряда, придавая яркий акцент в общий вид. Образ выглядит непринужденно, но очень продуманно - именно то, что нужно для весенних прогулок по городу.



Светлана Тарабарова показала стильный лук (фото: instagram.com/tarabarova)

С чем носить кожаный бомбер весной

С легкими свитерами и свитшотами

Прохладными весенними днями комбинируйте кожаную куртку с тонким шерстяным свитером, кашемировым джемпером или уютным свитшотом.

С футболками и лонгсливами

В более теплую погоду носите бомбер поверх однотонной футболки или лонгслива. Это создаст расслабленный и стильный образ.

С рубашками и блузами

Надевайте кожаный бомбер и легкую хлопчатобумажную рубашку или женственную блузу.

С платьями и юбками

Кожаный бомбер прекрасно контрастирует с легкими весенними платьями и юбками.

С джинсами и брюками

Бомбер прекрасно смотрится с разнообразными джинсами (прямыми, скинни, клеш) и брюками. В зависимости от вашего настроения, вы можете создать как спортивный, так и более элегантный образ.

Обувь

Универсальность бомбера позволяет сочетать его с разной обувью: кроссовками, кедами, лоферами, ботинками-челси или даже элегантными ботильонами на каблуке.

Аксессуары

Дополните образ стильными солнцезащитными очками, легкой шарфой, модной сумкой-кроссбоди или рюкзаком.



Светлана Тарабарова задает тренды (фото: instagram.com/tarabarova)