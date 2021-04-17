Шашлик з цього м'яса названо найшкідливішим: обмежте його вживання

В Україні навесні традиційно стартував сезон шашликів. Як правило, ми вибираємо для смаження на мангалі свинину або курку, але не всяке м'ясо однаково корисно. Цікаво, що за жирну свинину заступилися сексологи, а при виборі курячого м'яса потрібно враховувати один нюанс. Яке м'ясо для шашлику найбільш корисне, а яке - ні - читайте нижче в нашому матеріалі.

Баранина

Екзотичний шашлик з баранини лікарі-дієтологи визнали найбільш шкідливим. Справа в тому, що це м'ясо занадто "важке" для організму - його важко перетравлювати, крім того, воно дуже жирне. У виправдання баранини можна сказати, що в ній міститься корисний для мозку лецитин, а також фтор - необхідний елемент для зубів.

Яловичина

Якщо ви полюбляєте шашлик з цього м'яса, віддайте перевагу молодому м'яса. В іншому випадку ви отримаєте продукт багатий насиченими жирами і шкідливими компонентами, які встигла за своє життя накопичити тварина.

Свинина

Попри те, що цей вид м'яса дуже жирний, за нього несподівано заступилися сексологи. Справа в тому, що у свинячому салі є арахідонова кислота - вона є неодмінним компонентом для вироблення жіночих і чоловічих гормонів. Щоб згладити фактор жирності свинини, замаринуйте її в травах, а не в жирному і шкідливому майонезі.

Курка і індичка

М'ясо курки дуже корисне для серця. Однак сьогодні досить непросто знайти птицю без ударних доз антибіотика. В якісному курячому м'ясі багато необхідних вітамінів і білка. А ось індичка ж і зовсім вважається дієтичним продуктом. Вміст в ній фосфору ставить її на один щабель з рибою.