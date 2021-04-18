ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Що їдять довгожителі: список продуктів вас дуже здивує

Новость на русском → Неділя 18 квітня 2021 09:56
Що їдять довгожителі: список продуктів вас дуже здивує Фото: Названо продукти, які їдять довгожителі (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Думка про те, що здорове харчування дуже складне і фінансово затратне – помилково. Оскільки самі звичайні й доступні продукти є основою раціону довгожителів.

Як повідомляє видання Maximum, серед всіх продуктів довгожителі виділили чотири основних, які допомагають їм залишатися бадьорими, енергійними та здоровими.

Броколі

Експерти радять включити броколі у свій раціон, оскільки в ній міститься маса вітамінів і корисних речовин, які покращують роботу серцево-судинної системи. У такий капусті міститься багато хрому, що допомагає тримати в нормі артеріальний тиск.

Томати

Ці яскраво-червоні овочі багаті на лікопін – потужний антиоксидант, який захищає організм від руйнівної дії вільних радикалів. Особливо корисними є помідори, які пройшли коротку термічну обробку – після неї кількість лікопинів в м'якоті томатів виростають на одну третину.

Гіркий шоколад

Дослідники встановили, що любителі гіркого шоколаду живуть у середньому довше на один рік. Тому що такий шоколад забезпечує організм поліфенолами, які уповільнюють процес старіння організму і запобігають розвиток небезпечних захворювань.

Буряк

Виявилося, що в цьому простому продукті міститься багато бетаїну, який згідно з дослідженнями, знижує ризик розвитку аденоми передміхурової залози та раку прямої кишки. А ще буряк покращує роботу серця і судин, допомагає травленню і зміцнює нервову систему.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти категорично не можна додавати в каву.

А також розповідали про те, які продукти можуть викликати запалення кишечника.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя продукты еда
LITE
Черговий циклон несе в Україну більше опадів і холоду: синоптик назвала дати негоди
Черговий циклон несе в Україну більше опадів і холоду: синоптик назвала дати негоди