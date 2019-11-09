Шоумен і співак JULIK про перший альбом, Dzidzio і активність в Instagram

JULIK (фото: прес-служба музиканта)

Популярний артист JULIK в інтерв'ю Styler дав відповіді на питання, які цікавлять багатьох меломанів і фанатів українського шоу-бізу

Популярний український артист, екс-учасник гурту Dzidzio Назарій Гук, більш відомий як JULIK, готує до виходу свій довгоочікуваний дебютний альбом. Але це не всі новини від майбутньої зірки українського шоу-бізнесу. Більше про своє сьогодення, плани на майбутнє, про творчість і будні шоумен й співак розповів в інтерв'ю Styler.

Осінній сезон розпочато, його вважають найпродуктивнішим у шоу-бізнесі! Розкажи, що приготував для своїх шанувальників?

Змінилося насправді дуже багато! Часу втрачати не люблю, відкриваю в собі нові грані, і працюю над створенням першого альбому! Скажу, що дуже важко компонувати треки за схожим стилем, звучанням, щоб продукт був цільним. У мене вже представлених є три трека, а також в розробці ще чимало пісень. Якщо мова про новий сезон, то безумовно здивую шанувальників новим "заразним" треком.

JULIK (фото: прес-служба музиканта)

Яким буде твій перший альбом і як підбираєш матеріал?

Багато пісень в альбомі будуть мого авторства, інші - у співпраці з різними авторами! До створення альбому, підійшов виважено і дуже серйозно, адже це буде перша, а головне - власна щабель, яку я пройду. Зараз, у мене етап "порад", коли слухаю думки людей і приходжу до власного рішення. Чесно (сміється). Яким буде перший альбом, ще й сам достименно не знаю! Вірю, що буде не звичним і не схожим на інші.

Зараз ти: співак, ведучий, саунд-продюсер, актор, DJ і клавішник. Як це реально все поєднувати і на що робиш основний пріоритет?

Я займаюся виключно тим, що приносить задоволення. Коли відкриваю в собі щось нове, це завжди цікавий, але не звіданий процес! Звичайно, вмію розставляти пріоритети, вони дуже ефективні в тому, щоб все встигнути. Формула дуже проста: роби все в своє задоволення. Якщо б мені запропонували працювати за великі гроші в офісі, звичайно, я б відмовився. Не люблю жити за графіком, намагаюся кайфувати від життя і приносити той самий кайф іншим людям.

JULIK (фото: прес-служба музиканта)

Тривалий період ти був не надто говірким, а тут вже і ведеш заходи. Як так сталося?

Сам дивуюсь цьому! Мабуть, найголовніше, що я вийшов зі своєї зони комфорту! Забув багато речей, за якими і ховалися ці якості. Не міг подумати, що бути ведучим - це настільки круто і драйвово. Влітку мав можливість провести масштабний "Фестиваль піци" в Чорткові (Тернопільська область), де перед сотнями людей побили рекорд "Найбільша піца"! Близько шести годин контакту з аудиторією, люди стали мені як рідні. Звичайно, був стомлений, але по-справжньому щасливий. Тепер для мене немає жодних кордонів і табу, люблю експериментувати і буду продовжувати робити це!

До цих пір в певних колах йде мова, що ніби ти посварився з Dzidzio і пішов зі скандалом. Як вважаєш, чому люди так сприйняли це?

Я по сьогоднішній день підтримую дружні відносини абсолютно з усім колективом, з Dzidzio ми час від часу зустрічаємося, він є моїм другом і порадником. Скажу, що саме ці чутки, що ми погано розійшлися, негативно впливають на моє співробітництво з певними організаціями і людьми. Тому ствердно прошу не поширювати чутки й запам'ятати одну річ: перш за все, потрібно бути людьми і допомагати один одному! А ще скажу, що дуже радий перемогам Dzidzio! Участь у "Танцях з зірками", нові кліпи і все, що робить Міша, заслуговує великої поваги!

JULIK (фото: прес-служба музиканта)

За короткий час, твій Instagram "виріс" в хорошому сенсі цього слова, ти почав співати кавери на світові хіти. Чому вирішив їх записувати?

Багато людей говорили мені, що не вмію співати (сміється). Саме таким чином вирішив продемонструвати, на що здатний! Поки формую власні треки, виділив час і на кавери. Запис нового кавера це дуже гарна вправа на дихання, ти тримаєш свій голос в певному тонусі. Також взявся вивчати манеру подачі вокалу різними артистами. І знаєте, це дуже цікаво.

Саме у вересні минуло два роки з моменту свого відходу з групи Dzidzio. Як пройшов цей період?

Справді, перший рік був досить легким і безтурботним. Я визначався в якій сфері буду рухатися далі, визначав ті вектори, які ближче до душі. Визначення прийшло само з собою! Правду кажуть, що перші два роки є вкрай важкими, наступні два - певний зліт! І в цьому я переконався вже на початку місяця. Відкривати карти поки рано, всьому свій час! Головна моя місія - робити людей щасливими, чим зараз активно займаюся!

Julik - Щастя