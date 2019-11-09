Шоумен и певец JULIK о первом альбоме, Dzidzio и активности в Instagram

JULIK (фото: пресс-служба музыканта)

Популярный артист JULIK в интервью Styler дал ответы на вопросы, которые интересуют многих меломанов и фанатов украинского шоу-биза

Популярный украинский артист, экс-участник группы Dzidzio Назар Гук, более известный как JULIK, готовит к выходу свой долгожданный дебютный альбом. Но это не все новости от будущей звезды украинского шоу-бизнеса. Больше о своем настоящем, планах на будущее, о творчестве и буднях шоумен и певец поведал в интервью Styler.

Осенний сезон начат, его считают самым продуктивным в шоу-бизнесе! Расскажи, что приготовил для своих поклонников?

Изменилось на самом деле очень много! Времени терять не люблю, открываю в себе все новые грани, и работаю над созданием первого альбома! Скажу, что очень трудно компоновать треки за похожим стилем, звучанием, чтобы продукт был цельным. У меня уже представленных есть 3 трека, а также в разработке еще немало песен. Если речь о новом сезон, то безусловно удивлю поклонников новым "заразным" треком.

JULIK (фото: пресс-служба музыканта)

Каким будет твой первый альбом и как подбираешь материал?

Многие песни в альбоме будут моего авторства, остальные - в сотрудничестве с различными авторами! К созданию альбома, подошел взвешенно и очень серьезно, ведь это будет первая, а главное - собственная ступень, которую я пройду. Сейчас, у меня этап "советов", когда слушаю мнения людей и прихожу к собственному решению. Честно (смеется). Каким будет первый альбом, еще и сам достименно не знаю! Верю, что будет не привычным и не похожим на другие.

Сейчас ты: певец, ведущий, саунд-продюсер, актер, DJ и клавишник. Как это реально все совмещать и на что делаешь основной приоритет?

Я занимаюсь исключительно тем, что приносит удовольствие. Когда открываю в себе что-то новое, это всегда интересный, но не изведанный процесс! Конечно, умею расставлять приоритеты, они очень эффективны в том, чтобы все успеть. Формула работы очень простая, делай все в свое удовольствие. Если бы мне предложили работать за большие деньги в офисе, конечно, я бы отказался. Не люблю жить по графику, стараюсь кайфовать от жизни и приносить тот самый кайф другим людям.

JULIK (фото: пресс-служба музыканта)

Длительный период ты был не слишком разговорчивым, а тут уже и ведешь мероприятия. Как так случилось?

Сам удивляюсь этому! Пожалуй, самое главное, что я вышел из своей зоны комфорта! Забыл много вещей, по которым и прятались эти качества. Не мог подумать, что быть ведущим - это настолько круто и драйвово. Летом имел возможность провести масштабный "Фестиваль пиццы" в Черткове (Тернопольская область), где перед сотнями людей побили рекорд "Самая большая пицца"! Около шести часов контакта с аудиторией, люди стали мне как родные. Конечно, был уставший, но по-настоящему счастлив. Теперь для меня нет никаких границ и табу, люблю экспериментировать и буду продолжать делать это!

До сих пор в определенных кругах идет речь, как будто ты поссорился с Dzidzio и ушел со скандалом. Как считаешь, почему люди так восприняли это?

Я по сегодняшний день поддерживаю дружеские отношения абсолютно со всем коллективом, с Dzidzio мы время от времени видимся, он является моим другом и советчиком. Скажу, что именно эти слухи, что мы плохо разошлись, негативно влияют на мое сотрудничество с определенными организациями и людьми. Поэтому, утвердительно прошу не распространять слухи и запомнить одну вещь, прежде всего, нужно быть людьми и помогать друг другу! А еще скажу, что очень рад победам Dzidzio! Участие в "Танцах со звездами", новые клипы и все что делает Миша, заслуживает большого уважения!

JULIK (фото: пресс-служба музыканта)

За короткое время, твой Instagram "вырос" в хорошем смысле этого слова, ты начал петь каверы на всемирные хиты. Почему решил их записывать?

Многие люди говорили мне, что не умею петь (смеется). Именно таким образом решил продемонстрировать на что способен! Пока формирую собственные треки, выделил время и на каверы. Запись нового кавера это очень хорошее упражнение на дыхание, ты держишь свой голос в определенном тонусе. Также взялся изучать манеру подачи вокала различными артистами. И знаете, это очень интересно.

Именно в сентябре прошло два года с момента твоего ухода из группы Dzidzio. Как прошел этот период?

Действительно, первый год был довольно легким и беззаботным. Я определялся в какой сфере буду двигаться дальше, определял те векторы, которые ближе по душе. Определение пришло само с собой! Правду говорят, что первые два года являются крайне тяжелыми, следующие два - определенный взлет! И в этом я убедился уже в начале месяца. Открывать карты пока рано, всему свое время! Главная моя миссия - делать людей счастливыми, чем сейчас и активно занимаюсь!

Julik - Щастя