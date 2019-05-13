Шоу продовжується: українці в шоці від суду над Зеленським

У Києві пройшло засідання суду по адміністративній справі відносно новообраного президента України Володимира Зеленського. Він звинувачується в тому, що порушив обмеження передвиборної агітації. Під час другого туру виборів, 21 квітня, Володимир Зеленський показав свій заповнений бюлетень, тим самим порушивши ч.1, статті 7 закону про вибори президента.

У законі вказується, що заборонена фото та відеофіксація результатів волевиявлення, а також заборонена демонстрація результатів голосування на дільниці, так як це є порушенням таємниці голосування.

На засідання суду Володимир Зеленський не з'явився, замість нього в суд прийшли два його представника. Також відомо, що Оболонський суд міста Києва вже виніс свій вердикт – Володимир Зеленський повинен заплатити штраф у розмірі 850 гривень, а також судовий збір. Представники новообраного президента наполягали на тому, що в діях їх підзахисного немає складу адмінправопорушення.

Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

У соціальних мережах відреагували на те, що в Києві провели засідання суду і користувачі написали багато гнівних коментарів.

Ну і що? У живої людини і живі емоції, міг і показати випадково.

Вова, подаруй їм ці 5000, а потім розжени цей суд до чо****ой матері!

А де ж суди для тих, кого обіцяли посадити п'ять років тому?

Залиште в спокої Зеленського! Скільки можна!

А що, хтось приймав закон про те, що не можна показувати папірець на камеру і на ній видно, щоб за це судити?

Злочин століття!

Подумаєш. Бюлетень показав. Фігньою займаються. Ну заплатить 300 грн.

Шоу триває!

А справу Ляшко, який у першому турі демонстрував свій бюлетень, вже розглянули, або ще не встигли?

Скріншот коментарів (facebook.com/www.rbc.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у мережі відреагували на петицію про розпуск Ради у Зеленського.

А також розповідали про те, що Володимира Зеленського оштрафували за демонстрацію бюлетеня.