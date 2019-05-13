Шоу продолжается: украинцы в шоке от суда над Зеленским

Пользователи сети отреагировали на заседание суда в Киеве
В Киеве прошло заседание суда по административному делу в отношении новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Он обвиняется в том, что нарушил ограничение предвыборной агитации. Во время второго тура выборов, 21 апреля, Владимир Зеленский показал свой заполненный бюллетень, тем самым нарушив ч.1, статьи 7 закона о выборах президента.
В законе указывается, что запрещена фото и видеофиксация результатов волеизъявления, а также запрещена демонстрация результатов голосования на участке, так как это является нарушением тайны голосования.
На заседание суда Владимир Зеленский не явился, вместо него в суд пришли два его представителя. Также известно, что Оболонский суд города Киева уже вынес свой вердикт – Владимир Зеленский должен заплатить штраф в размере 850 гривен, а также судебный сбор. Представители новоизбранного президента настаивали на том, что в действиях их подзащитного отсутствует состав админправонарушения.
Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
В социальных сетях отреагировали на то, что в Киеве провели заседание суда и пользователи написали много гневных комментариев.
Скриншот комментариев (facebook.com/www.rbc.ua)
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в сети отреагировали на петицию о роспуске Рады у Зеленского.
А также рассказывали о том, что Владимира Зеленского оштрафовали за демонстрацию бюллетеня.