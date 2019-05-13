Шоу продолжается: украинцы в шоке от суда над Зеленским

В Киеве прошло заседание суда по административному делу в отношении новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Он обвиняется в том, что нарушил ограничение предвыборной агитации. Во время второго тура выборов, 21 апреля, Владимир Зеленский показал свой заполненный бюллетень, тем самым нарушив ч.1, статьи 7 закона о выборах президента.

В законе указывается, что запрещена фото и видеофиксация результатов волеизъявления, а также запрещена демонстрация результатов голосования на участке, так как это является нарушением тайны голосования.

На заседание суда Владимир Зеленский не явился, вместо него в суд пришли два его представителя. Также известно, что Оболонский суд города Киева уже вынес свой вердикт – Владимир Зеленский должен заплатить штраф в размере 850 гривен, а также судебный сбор. Представители новоизбранного президента настаивали на том, что в действиях их подзащитного отсутствует состав админправонарушения.

Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

В социальных сетях отреагировали на то, что в Киеве провели заседание суда и пользователи написали много гневных комментариев.

Ну и что? У живого человека и эмоции живые, мог и показать случайно.

Вова, подари им эти 5000, а потом распусти этот суд к че****ой матери!

А где же суды для тех, кого обещали посадить пять лет тому назад?

Оставьте в покое Зеленского! Сколько можно!

А что, кто-то принимал закон о том, что нельзя показывать бумажку на камеру и на ней видно, чтоб за это судить?

Преступление века!

Подумаешь. Бюллетень показал. Фигней занимаются. Ну заплатит 300 грн.

Шоу продолжается!

А дело Ляшко, который в первом туре демонстрировал свой бюллетень, уже рассмотрели, или еще не успели?

Скриншот комментариев (facebook.com/www.rbc.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в сети отреагировали на петицию о роспуске Рады у Зеленского.

А также рассказывали о том, что Владимира Зеленского оштрафовали за демонстрацию бюллетеня.