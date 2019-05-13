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Зеленського оштрафували за демонстрацію бюлетеня

Новини » Політика    13.05.2019 - 15:13
Зеленського оштрафували за демонстрацію бюлетеня
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленського оштрафували на 850 гривень за агітацію у день виборів

Обраного президента України Володимира Зеленського оштрафували за демонстрацію бюлетеня в ході другого туру виборів 21 квітня. Відповідне рішення прийняв Оболонський райсуд Києва, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами головуючого судді Владислава Дев'ятка, суд визнав Зеленського винним в демонстрації заповненого бюлетеня на виборчій дільниці. Доводи захисту про те, що той діяв ненавмисно, суд не врахував.

"Суд постановив: Зеленського визнати винним в адміністративному порушенні, щодо нього застосувати штраф розміром 50 неоподатковуваних мінімумів - 850 гривень", - зазначив суддя.

Він також додав, що Зеленський повинен відшкодувати судовий збір в сумі З84 гривні.

Відзначимо, в ході голосування 21 квітня Зеленський на ділянці в Оболонському районі Києва показав свій заповнений бюлетень. Відзначимо, ч. 1 ст. 7 закону про вибори президента забороняє фото- і відеофіксацію результатів волевиявлення. Також забороняється демонстрація бюлетеня, оскільки це порушення таємниці голосування.

У той же день показали, як наряд поліції приїхав до Зеленського та було складено адміністративний протокол.


 

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