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"Шок от нагрузки". Экс-жена Остапчука прошла курс молодого бойца ВСУ (видео)

Вторник 10 сентября 2024 12:35
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"Шок от нагрузки". Экс-жена Остапчука прошла курс молодого бойца ВСУ (видео) Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука Христина Горняк решила пойти по стопам Тины Кароль и также пройти военное обучение.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши.

Так, Горняк рассказала, что решила пройти обучение, чтобы лучше понять украинских военных и получить практические знания в военном деле.

Обучение длилось три дня, и вместе с ней курс молодого бойца проходили 11 девушек, которые жили в палатках в лесу. Они копали окопы, учились стрелять и носить военное снаряжение.

Христина призналась, что была шокирована всем, что ей пришлось пережить, но в то же время она благодарна за полученный опыт.

&quot;Шок от нагрузки&quot;. Экс-жена Остапчука прошла курс молодого бойца ВСУ (видео)&quot;Шок от нагрузки&quot;. Экс-жена Остапчука прошла курс молодого бойца ВСУ (видео)

Скриншот

"Я прошла курс молодого бойца. Три дня, которые были переполнены таким количеством информации, практики, ощущением усталости, что мне показалось, что это не три дня, а тридцать. Нас было 11 девушек. Это все было по-настоящему, как у военных, чтобы мы смогли максимально приблизиться к тому, через что проходят девушки-защитницы". - поделилась впечатлениями блогерша.

"Шок был постоянно разным. Шок от того, как холодно спать ночью, но это не зима и условия были топ. Шок от нагрузки. Шок от веса, который постоянно надо носить с собой. Шок от попадания в мишень. Шок от того, что окопы надо рыть, лежа на земле, земля потом у тебя везде. И так могу бесконечно продолжать список", - добавила она.

Крис признает, что было тяжело и холодно, но страха она не испытывала. У них были все необходимые условия для нормального проживания. Однако, как она отмечает, у военных на фронте таких «привилегий» нет.

"Это наша палатка. Спросите, холодно ли? Холодно! Страшно - нет! Это условия топ! Был спальник, одеяло, и это еще не зима. Наши защитники спят иногда в мокрых окопах, в блиндаже с мышами, не следует забывать", - рассказала бывшая жена Остапчука.

&quot;Шок от нагрузки&quot;. Экс-жена Остапчука прошла курс молодого бойца ВСУ (видео)

Скриншот

Недавно бывшая Остапчука засветилась в наряде без нижнего белья и намекнула на новые отношения.

Также она ответила, согласилась бы стать героиней новой "Холостячки".

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