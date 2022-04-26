Шлунок через стрес починає "барахлити": який один корисний елемент позбавить від проблем
Стрес і постійна тривога стають для шлунково-кишкового тракту справжніми тригерами. Мозок починає посилати сигнали, які змінюють не тільки психологічну поведінку людини в цілому, але і поведінку травної системи.
Які продукти обов'язково повинні бути в раціоні під час війни, розповіла лікар-дієтолог Катерина Толстікова.
Спеціаліст пояснює, що в моменти сильних переживань у людей спостерігається два види харчових розладів: частина людей починає неусвідомлено заїдати стрес, а частина – просто втрачає апетит.
Тому стежити за своїм раціоном в період нервового напруження і стресу потрібно особливо уважно. А відновити роботу шлунка в такий час допоможе клітковина.
Вона сприяє зниженню рівня холестерину, а її присутність в травному тракті – зменшує всмоктування холестерину в організмі.
Також клітковина допомагає контролювати рівень цукру в крові та організму буде потрібно більше часу, щоб розщепити продукти з великим вмістом клітковини. Це допомагає підтримувати постійний рівень цукру в крові.
Рекомендована добова доза клітковини-25 грамів для жінок і 38 грамів для чоловіків.
Лікар попереджає: вводити в раціон продукти з клітковиною потрібно поступово. Це допоможе уникнути побічних ефектів, таких як здуття живота.
Які продукти містять клітковину
Груша - 3,1 г на 100 г
Авокадо - 6,7 г на 100 г
Яблука - 2,4 г на 100 г
Буряк - 2,8 г на 100 г
Сочевиця - 7,3 г на 100 г
Вівсянка - 10 г на 100 г
Темний шоколад - 10,9 на 100 г
А де ще є багато клітковини?
Квасоля - 10 г на 100 г
Картопля - 4 г на 100 г
Шпинат - 4 г на 100 г
Банан - 3 г на 100 г
Ізюм - 10 г на 100 г
Житній хліб - 6 г на 100 г
Брюссельська капуста - 4 г на 100 г
Горіхи - 4 г на 100 г
Білокачанна капуста - 2 г на 100 г
Зелень (петрушка, кріп, салат, зелена цибуля) - 2 г на 100 г
Горох відварений - 5 г на 100 г
Гриби смажені - 6 г на 100 г
Ківі - 4 г на 100 г
Курага - 18 г на 100 г
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