Шлунок скаже вам "дякую": 6 продуктів, які повинні бути у раціоні

Правильні харчові звички - основа здоров’я. Є ціла низка доступних продуктів, які можуть поліпшити процес травлення та налагодити роботу шлунку і кишківника.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instgaram-сторінку медичної спільноти " Zdorovishi razom ".

Споживайте більше клітковини

Експерти розповіли, що для здорового кишківника вам потрібна клітковина з різних джерел, таких як:

цільнозерновий хліб

коричневий рис

фрукти та овочі

квасоля

вівсянка

пийте багато рідини

Важливо пам'ятати, що споживання достатньої кількості чистої води необхідне для здорового травлення. Рідина допомагає відходам проходити через вашу травну систему.

Пребіотики у раціоні

Пробіотики - це так звані "корисні бактерії", які природно зустрічаються в нашому кишківнику.

Пробіотики можна знайти у живому натуральному йогурті або у формі добавок в аптеці. Втім, перед початком прийому пробіотиків обов’язково порадьтеся з лікарем.

Цікаво й те, що імбир також має корисні властивості та може зменшити запалення в кишківнику і полегшити травлення. Водночас зелений чай, який має у своєму складі антиоксиданти, сприяє здоровому травленню.

Що шкодить шлунку

Чим сильніше засмажена якась їжа - картопля, курка або навіть риба - тим більше зусиль доводиться докладати організму, щоб її перетравити. Якщо влаштовувати такі навантаження регулярно, у результаті може розвинутися шлунково-кишковий розлад.

У магазинних соках дуже багато цукру і зовсім немає клітковини, яка не лише допомагає контролювати швидкість всмоктування цукру у кров, але і необхідна для здоров'я кишківника. Замість соків їжте свіжі фрукти і овочі - вони набагато корисніші.

До того ж копченості взагалі не корисні для організму, а вживати їх на порожній шлунок тим більше не варто. Це дуже важка їжа для шлунка, яка довго перетравлюється і може викликати спазми.