Шлунок скаже вам "дякую": 6 продуктів, які повинні бути у раціоні
Правильні харчові звички - основа здоров’я. Є ціла низка доступних продуктів, які можуть поліпшити процес травлення та налагодити роботу шлунку і кишківника.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instgaram-сторінку медичної спільноти "Zdorovishi razom".
Споживайте більше клітковини
Експерти розповіли, що для здорового кишківника вам потрібна клітковина з різних джерел, таких як:
- цільнозерновий хліб
- коричневий рис
- фрукти та овочі
- квасоля
- вівсянка
- пийте багато рідини
Важливо пам'ятати, що споживання достатньої кількості чистої води необхідне для здорового травлення. Рідина допомагає відходам проходити через вашу травну систему.
Пребіотики у раціоні
Пробіотики - це так звані "корисні бактерії", які природно зустрічаються в нашому кишківнику.
Пробіотики можна знайти у живому натуральному йогурті або у формі добавок в аптеці. Втім, перед початком прийому пробіотиків обов’язково порадьтеся з лікарем.
Цікаво й те, що імбир також має корисні властивості та може зменшити запалення в кишківнику і полегшити травлення. Водночас зелений чай, який має у своєму складі антиоксиданти, сприяє здоровому травленню.
Що шкодить шлунку
Чим сильніше засмажена якась їжа - картопля, курка або навіть риба - тим більше зусиль доводиться докладати організму, щоб її перетравити. Якщо влаштовувати такі навантаження регулярно, у результаті може розвинутися шлунково-кишковий розлад.
У магазинних соках дуже багато цукру і зовсім немає клітковини, яка не лише допомагає контролювати швидкість всмоктування цукру у кров, але і необхідна для здоров'я кишківника. Замість соків їжте свіжі фрукти і овочі - вони набагато корисніші.
До того ж копченості взагалі не корисні для організму, а вживати їх на порожній шлунок тим більше не варто. Це дуже важка їжа для шлунка, яка довго перетравлюється і може викликати спазми.
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