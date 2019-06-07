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Шквали, град та зливи: погода на вихідних балувати не буде

STYLERЖиття    07.06.2019 - 12:29
Шквали, град та зливи: погода на вихідних балувати не буде
Грозова погода в Україні (pixabay.com)

Погода в Україні на вихідних буде небезпечною

Погода в Україні на вихідних буде далека від ідеальної і ті області, які обійдуть стороною грози, будуть страждати від спеки. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Погода на вихідних у багатьох областях буде грозова, очікується посилення вітру, а також можливий град.

"8-9 червня в західних областях, у Вінницькій, Житомирській, Черкаській областях, Кропивницькому, місцями в Одеській, Миколаївській областях і в суботу в Харківській області – короткочасні грозові дощі. При грозах можливе посилення дощу до зливи, шквали, град. Інша територія, яка не ввійшла в цей список – суха повітряна маса – більшість Сходу, на півдні та місцями Центр", - повідомила синоптик.

Шквали, град та зливи: погода на вихідних балувати не буде

Карта погоди

У більшості регіонів України на вихідних підвищиться температура повітря, місцями до +34 градусів.

"Температура повітря буде високою - спека. У денні години стовпчики термометрів сягнуть + 26 + 32 градусів, на півдні та сході місцями до + 32 + 34 градусів, у західних областях у неділю посвіжішає до + 22 + 27 градусів", - попередила Діденко.

У Києві на вихідних можливі дощі з грозами, а температура повітря досягне +30 градусів.

"У Києві 8-9 червня є ймовірність короткочасних дощів з грозами, однак сонця також вистачає. Спека досягне + 28 + 30 градусів", - написала синоптик і попередила, що наступного тижня спека розкрутиться ще більше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик налякала прогнозом погоди на вихідні.

А також розповідали про те, що синоптики попередили про небувалу стихію у найближчу добу по Україні.

Грози і спека: синоптик попередила про небезпечні погодні умови Грози та град: синоптик зробила важливе попередження про погоду
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