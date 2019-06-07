ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україну накриють дощі з грозами

Новини » Суспільство    07.06.2019 - 08:00
Україну накриють дощі з грозами
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сьогодні від +27 до +29

Погода в Україні 7 червня 2019 буде дощовою, очікуються грози, температура повітря вдень сягне +29. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України пройдуть дощі з грозами, температура вдень від +27 до +29 вночі від +13 до +18. У центральних регіонах вдень від +27 до +29, вночі від +15 до +18, у Полтавській і Дніпропетровській областях без опадів. На півдні дощі з грозами, температура повітря вдень від +24 до +29, вночі від +16 до +19. У Криму вдень від +26 до +28, вночі від +16 до +18.

На заході України сьогодні пройдуть дощі з грозами, вдень від +24 до +26, вночі від +12 до +16. У північних областях вдень від +27 до +29, вночі від +15 до +18.

Україну накриють дощі з грозамиУкраїну накриють дощі з грозами

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 7 червня вдень очікуються дощі, можливо з грозами, денна температура повітря становитиме від +27 до +29, вночі від +16 до +18. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Україну накриють дощі з грозамиУкраїну накриють дощі з грозами

Фото: погода в Києві та області

Через негоду в Україні знеструмлено населені пункти в семи областях
Новини України дождигрозаПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся