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Небувала стихія накриє Україну: які області постраждають від негоди (фото)

STYLERЖиття    07.06.2019 - 06:41
Небувала стихія накриє Україну: які області постраждають від негоди (фото)
Погода в Україні 7 червня (фото: pixabay.com)

Погода в Україні знову принесе неприємності мешканцям деяких регіонів

Погода в Україні в п'ятницю, 7 червня, принесе нову хвилю негоди у вигляді сильних злив, шквалів та гроз в деякі регіони України. Про це повідомляють синоптики Українського гідрометцентру.

Так, сьогодні погіршенні погодних умов варто очікувати мешканцям Західної України, а також областей, наближених до регіону - Вінницької та Житомирської - тут очікуються сильні зливи та грози.

В решті областей, крім Полтавської, Дніпропетровської та Криму, можливі незначні дощі та грози.

Небувала стихія накриє Україну: які області постраждають від негоди (фото)

Погода в Україні 7 червня (фото: РБК-Україна)

Температура повітря теж дещо знизиться. Так, на Заході і в Одеській області термометри покажуть від +24 до +26 градусів.

В Житомирській області +25... +27 градусів. На решті територій повітря прогріється до +26... +29 тепла.

В Києві в останній робочий день тижня також очікується невеликий дощ з грозою. Температурні покажчики становитимуть від +27 до +29 градусів.

Небувала стихія накриє Україну: які області постраждають від негоди (фото)

Погода в Україні 7 червня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, у Херсонській області страшний ураган розніс практично ціле селище в Олешківському районі. 

До речі, в мережі показали небувалу повінь у Тернопільській області. Вируючі потоки води зносили все на своєму шляху.

Також ми повідомляли, що Кам'янець-Подільський пішов під воду. Люди ходили по коліно у воді, а автомобілі були затоплені практично по лобове скло.

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