Грозові дощі і шквальний вітер: синоптик налякала прогнозом погоди на вихідні

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні у найближчий тиждень буде небезпечною

Погода в Україні в найближчі дні очікується нестабільна і грозова. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у своєму блозі на сайті Opinion.

Погода в Україні в найближчий тиждень істотно не зміниться і як зазначила Наталка Діденко, синоптичну ситуацію будуть визначати атмосферні фронти, які принесуть із собою рясні дощі, грози та шквальний вітер.

"До кінця тижня в більшості областей України пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями можливі сильні зливи. При грозах передбачається шквальне посилення вітру та град. Сильні зливи найбільш вірогідні на Правобережжі України", - повідомила синоптик.

Вона порекомендувала ретельно вивчити прогноз погоди, якщо планується захід на відкритому повітрі, так як сильна злива та шквали можуть наробити шкоди за лічені хвилини.

"Лівобережна Україна – східна частина, велика частина Півдня та Центру будуть належати сухій повітряній масі. Тут дощі, якщо і будуть випадати, то вкрай рідко і місцями. Спека буде домінувати, тому в східних, центральних областях і в більшості півдня в поєднанні з сухою погодою посилиться пожежна небезпека", - зазначила синоптик.

Карта погоди

Вона додала, що температура повітря вночі становитиме +14 +22 градуси, а протягом дня +25 +30 градусів, на сході та півдні +30 +32 градуси. У західних областях передбачається +23 +28 градусів.

"Наступний тиждень принесе посилення спеки. Практично всюди стовпчики термометрів сягнуть +25 +32 градусів, місцями +30 +34 градуси", - попередила Діденко.

З понеділка, 10 червня, грозові дощі пройдуть у західній частині України місцями в північних областях. Локальні дощі можливі в Одеській, Миколаївській областях, а також у Криму. На решта території України, за словами Діденко, буде сонячно та сухо.

"У Києві до кінця тижня йтимуть короткочасні дощі з грозами. Під час грози можливий шквалистий вітер і град. У понеділок, 10 червня, локальні дощі ймовірні, проте в подальшому, на наступному тижні, буде домінувати суха і спекотна повітряна маса. 6-7 червня температура повітря складе +27 +29 градусів. На вихідних та наступного тижня спека в столиці посилиться і досягне +29 +33 градуси", - повідомила синоптик і попередила, що така погода може впливати на самопочуття.

"Спекотна погода може негативно впливати на самопочуття, тому варто пити більше води, уникати прямих сонячних променів, віддавати перевагу світлим натуральним тканинам, захищати голову, ховатися в тінь", - порекомендувала Діденко.

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