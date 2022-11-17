Школьники из Ивано-Франковска создали дрон, помогающий ВСУ искать мины (видео)

Сейчас ребята ищут пути массового производства по изобретению, а также способы его сбыта.

Об этом они рассказали в эфире "Утра дома".

Руководитель команды Александр Аронец рассказывает, что инициативу представил его ученик Юрий Тумир. Юноша захотел помочь ВСУ, и его желание вылилось в такой полезный результат.

Команда изобретателей из Ивано-Франковска (скриншот)

По словам Юрия Тумира, дрон должен летать по маршруту, который оператор программирует в соответствующем приложении. Беспилотник осматривает территорию и обнаруживает взрывоопасные предметы.

Встроенная компьютерная система призвана подмечать взрывные устройства, определять их размер и тип, указывать координаты.

Главной идеей является сделать производство дронов массовым, ведь украинский аналог дешевле и практичнее импортных.

Распределив между собой обязанности, юноши не только разработали дрон, но и наладили международную логистику, поскольку некоторые детали пришлось заказывать из-за границы.

Так выглядит изобретенный дрон (скриншот).

"Сейчас мы привлекаем к работе многих квалифицированных специалистов. Также мы ведем расчеты, потому что есть ограниченный бюджет. Мы уже наладили вопрос с логистикой - планируем не только из Украины доставлять детали, но и из-за границы", - рассказывает член команды изобретателей Андрей Угренюк.

Также дрон изготовлен из экологически чистых материалов.

"В частности, пластик, который добывается путем переработки кукурузы. В будущем мы планируем использовать пластик, который производится из переработанных бутылок", - рассказал Максим Гикавец.