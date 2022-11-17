Школьники из Ивано-Франковска создали дрон, помогающий ВСУ искать мины (видео)
Воспитанники Центра образовательных инноваций из Ивано-Франковска изъявили желание помочь Вооруженным Силам Украины и разработали дрон-миноискатель.
Сейчас ребята ищут пути массового производства по изобретению, а также способы его сбыта.
Об этом они рассказали в эфире "Утра дома".
Руководитель команды Александр Аронец рассказывает, что инициативу представил его ученик Юрий Тумир. Юноша захотел помочь ВСУ, и его желание вылилось в такой полезный результат.
Команда изобретателей из Ивано-Франковска (скриншот)
По словам Юрия Тумира, дрон должен летать по маршруту, который оператор программирует в соответствующем приложении. Беспилотник осматривает территорию и обнаруживает взрывоопасные предметы.
Встроенная компьютерная система призвана подмечать взрывные устройства, определять их размер и тип, указывать координаты.
Главной идеей является сделать производство дронов массовым, ведь украинский аналог дешевле и практичнее импортных.
Распределив между собой обязанности, юноши не только разработали дрон, но и наладили международную логистику, поскольку некоторые детали пришлось заказывать из-за границы.
Так выглядит изобретенный дрон (скриншот).
"Сейчас мы привлекаем к работе многих квалифицированных специалистов. Также мы ведем расчеты, потому что есть ограниченный бюджет. Мы уже наладили вопрос с логистикой - планируем не только из Украины доставлять детали, но и из-за границы", - рассказывает член команды изобретателей Андрей Угренюк.
Также дрон изготовлен из экологически чистых материалов.
"В частности, пластик, который добывается путем переработки кукурузы. В будущем мы планируем использовать пластик, который производится из переработанных бутылок", - рассказал Максим Гикавец.
Не только в Ивано-Франковске! Раньше мы рассказывали о еще одном школьнике, который изобрел дрон-миноискатель.
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