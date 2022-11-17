ua ru
Чт, 17 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Школярі з Івано-Франківська створили дрон, який допомагає ЗСУ шукати міни (відео)

Новость на русском →
Четвер 17 листопада 2022 14:15
Школярі з Івано-Франківська створили дрон, який допомагає ЗСУ шукати міни (відео) Дрон працює через спеціальний мобільний застосунок (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Вихованці Центру освітніх інновацій з Івано-Франківська виявили бажання допомогти Збройним Силам України та розробили дрон-міношукач.

Наразі хлопці шукають шляхи масового виробництва винаходу, а також способи його збуту.

Про це вони розповіли в ефірі "Ранку вдома".

Керівник команди Олександр Аронець розповідає, що ініціативу подав його учень Юрій Тумир. Юнак захотів допомогти ЗСУ, і його бажання вилилося в такий корисний результат.

Школярі з Івано-Франківська створили дрон, який допомагає ЗСУ шукати міни (відео)

Команда винахідників з Івано-Франківська (скриншот)

За словами Юрія Тумира, дрон повинен літати за маршрутом, який оператор програмує у відповідному застосунку. Безпілотник оглядає територію та виявляє вибухонебезпечні предмети.

Вбудована комп'ютерна система покликана помічати вибухові пристрої, визначати їхній розмір і тип, вказувати координати.

Головною ідеєю є зробити виробництво дронів масовим, адже український аналог є дешевшим і більш практичним за імпортні.

Розподіливши між собою обов'язки, юнаки не тільки розробили дрон, а й налагодили міжнародну логістику, оскільки деякі деталі довелося замовляти з-за кордону.

Школярі з Івано-Франківська створили дрон, який допомагає ЗСУ шукати міни (відео)

Такий вигляд має винайдений дрон (скриншот)

"Зараз ми залучаємо до роботи багатьох кваліфікованих спеціалістів. Також ми ведемо розрахунки, бо маємо обмежений бюджет. Ми вже налагодили питання з логістикою - плануємо не тільки з України доставляти деталі, а й з-за кордону", - розповідає член команди винахідників Андрій Угренюк.

Також дрон виготовлено з екологічно чистих матеріалів.

"Зокрема, пластик, який добувається шляхом перероблювання кукурудзи. В майбутньому ми плануємо використовувати пластик, який виготовляється з перероблених пляшок", - розповів Максим Гикавець.

Не лише в Івано-Франківську! Раніше ми розповідали про ще одного школяра, який винайшов дрон-міношукач.

У Києві жінка зіграла гімн України після прильоту дрона-камікадзе. Дивіться сильне відео.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківськ дрони изобретатель