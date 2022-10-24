Украинский школьник разработал дрон-разведчик для поиска мин (фото)
Ученик 11 класса из Ивано-Франковска разработал для украинских военных дрон-миноискатель. С помощью этого коптера саперы смогут видеть с воздуха, где расположены снаряды.
О талантливом школьнике рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем Telegram-канале.
Юрий Тумир - ученик 11 класса природо-математического лицея. Свою разработку школьник представил на IV Всеукраинском STEAM-фестивале.
Юный изобретатель рассказал, что у него сначала возникла идея создать машинку, которая ищет мины. Но в процессе "проб и ошибок" подростку удалось разработать квадрокоптер. Для его создания он использовал технологии 3D печатания.
Из особенностей - координировать работу устройства можно с помощью специального приложения на телефоне или планшете.
"То есть, дрон летит вперед по заданному маршруту в приложении, проводить обследование территории, обозначает на каких координатах размещены мины", - объясняет Юрий.
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Кроме всего прочего, изобретение школьника оснащено системой распознавания размера и типа мины.
"Также есть система распознавания размера и типа мины. То есть, сапер открывает свое приложение и видит, где расположены мины, какие они, и работает над разминированием", - добавляет школьник.
Дрон-разведчик поможет находить мины
Участники фестиваля STEAM - патриоты, которые помогают украинским военным. Разработка Юрия Тумира может стать очень полезной для разведки территории и ее разминировании.
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