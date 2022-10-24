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Украинский школьник разработал дрон-разведчик для поиска мин (фото)

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Івано-Франківськ, Понедельник 24 октября 2022 19:51
Украинский школьник разработал дрон-разведчик для поиска мин (фото) Школьник разработал дрон-разведчик для военных (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Ученик 11 класса из Ивано-Франковска разработал для украинских военных дрон-миноискатель. С помощью этого коптера саперы смогут видеть с воздуха, где расположены снаряды.

О талантливом школьнике рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем Telegram-канале.

Юрий Тумир - ученик 11 класса природо-математического лицея. Свою разработку школьник представил на IV Всеукраинском STEAM-фестивале.

Юный изобретатель рассказал, что у него сначала возникла идея создать машинку, которая ищет мины. Но в процессе "проб и ошибок" подростку удалось разработать квадрокоптер. Для его создания он использовал технологии 3D печатания.

Из особенностей - координировать работу устройства можно с помощью специального приложения на телефоне или планшете.

"То есть, дрон летит вперед по заданному маршруту в приложении, проводить обследование территории, обозначает на каких координатах размещены мины", - объясняет Юрий.

Украинский школьник разработал дрон-разведчик для поиска мин (фото)

Школьник Юрий Тамир создал уникальный дрон для военных

Кроме всего прочего, изобретение школьника оснащено системой распознавания размера и типа мины.

"Также есть система распознавания размера и типа мины. То есть, сапер открывает свое приложение и видит, где расположены мины, какие они, и работает над разминированием", - добавляет школьник.Украинский школьник разработал дрон-разведчик для поиска мин (фото)

Дрон-разведчик поможет находить мины

Участники фестиваля STEAM - патриоты, которые помогают украинским военным. Разработка Юрия Тумира может стать очень полезной для разведки территории и ее разминировании.

Кстати, ранее мы писали о том, что мальчик из Киева впечатлил сеть своей реакцией на обстрел столицы.

А также рассказывали о том, что во Львове школьник собрал мощную зарядную станцию для ВСУ.

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