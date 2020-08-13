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У перші місяці у дітей в школах буде "коригуюче навчання", - МОН

Четвер 13 серпня 2020 09:50
У перші місяці у дітей в школах буде "коригуюче навчання", - МОН
Фото: школярі (facebook.com.koda gov ua_1)
Автор: Андрій Козловський

"Коригуюче навчання" буде введене для перевірки знань

У Міністерстві освіти і науки України заявили, що знання, які діти засвоювали при дистанційному навчанні, будуть перевірятись у школах в новому навчальному році. Перевірка буде відбуватись завдяки "коригуючому навчанню".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Тест для освіти: як почнеться новий навчальний рік".

"Саме в перші місяці 2020 - 2021 навчального року в школах буде організовано так зване "коригуюче навчання", під час якого вчителі зможуть з'ясувати освоєння учнями того матеріалу, який припав на карантин", - сказали РБК-Україна в прес-службі відомства.

Нагадаємо, в Україні перед початком навчального року не будуть проводити тестування на коронавірус для вчителів.

Крім того, РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я опублікувало рекомендації для роботи шкіл з 1 вересня, згідно з якими для початку навчального процесу необхідно забезпечити дотримання соціальної дистанції та правил гігієни.

Також голова управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що школи та університети можуть стати вогнищами епідемії коронавірусу.

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