У Кабміні розповіли, як будуть вчитися діти з 1 вересня

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Входити або пересуватися всередині освітніх установ можна тільки в масках або респіраторах

Учні зможуть ходити на заняття в школи і університети в перших трьох зонах карантину - зеленій, жовтій та помаранчевій. У регіонах, районах і містах, які потрапили в червону зону, освітні установи закриваються на карантин, а діти навчаються дистанційно.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Тест для освіти: як почнеться новий навчальний рік".

Входити або пересуватися всередині освітніх установ можна тільки в масках або респіраторах.

Маски для персоналу повинні бути в такій кількості, щоб їх можна було міняти кожні три години. Вчителям і іншим співробітникам установи буде на вході вимірювати температуру, якщо буде вище 37,2 - на роботу не допустять.

В уряді також радять заборонити батькам і всім стороннім заходити всередину навчальних приміщень. Виняток - тільки для супроводу дітей з інвалідністю.

Відповідно до рекомендацій уряду, діти повинні по мінімуму переходити з кабінету в кабінет. Для цього клас потрібно провітрювати його під час перерв.

Щоб учні якомога менше перетиналися між собою, на підлозі коридорів потрібно позначити розмітку двостороннього руху. Частину уроків по можливості потрібно проводити на відкритому повітрі.

Безпосередньо перед заняттями педагоги повинні опитати учнів про їх самопочуття.

Їдальні та буфети будуть працювати в особливому режимі, без "шведських столів" і самообслуговування. Відстані між столами повинні бути не менше півтора метра, допустиме розсадження - по чотири людини.

У МОН радять школам збільшити відстань між партами або проводити заняття в актових залах. Дітям, які мають хронічні хвороби легень, розлади імунної системи або діабет, відомство рекомендує продовжити навчання на екстернаті або дистанційно.

Від традиційних святкувань першого дзвоника у МОН радять утриматися школам.

Нагадаємо, у Держспоживслужбі прогнозують зростання кількості випадків коронавірусу в Києві у вересні.

Зазначимо, Кабінет міністрів змінив критерії, за якими регіони України класифікуються за "зонам" захворюваності.