До школи на 1 вересня з букетом: скільки коштують квіти в Україні

Традиція приходити на 1 вересня в школу з букетом існує вже дуже багато років. В останні роки в Україні намагаються скасувати цю практику, а гроші пустити на благодійність – на допомогу армії, на ліки або лікування хворих дітей.

В яку суму обійдеться букет для вчителя на 1 вересня в Україні, розповіли в ТСН.

Дарувати квіти або не дарувати – батьки вирішують самостійно, через те, що ця традиція не є обов'язковою. Однак ціни напередодні 1 вересня вже давно б'ють рекорди.

Скільки коштують квіти:

Кущова гвоздика - від 15 до 30 гривень за гілочку

Айстра - 20-25 гривень за штуку

Кущова хризантема - 35-45 гривень

Кущова троянда - 30-35 гривень за гілку

Півоновидна троянда - 40-60 гривень за штуку

Роза - від 25 до 80 гривень за штуку

Брунія - 45-60 гривень

Гортензія - 250-350 гривень

Евкаліпт - 30-35 гривень

Скіммія - 35-40 гривень

Найпростіший букет з трьох маленьких айстр обійдеться від 60 гривень. Середній і оформлений букет на ринках України стартує від 200 гривень. Найчастіше в такий букет входять айстри, хризантеми або гвоздики.

Букет з троянд або півоній обійдуться дорожче – композиція з трьох квіток обійдеться в 300 гривень.

Онлайн-магазини пропонують більш складні букети з 8-11 квіток з доставкою – від 700 гривень.

Вартість великого святкового букета потягне в середньому близько 1500 гривень.