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В школу на 1 сентября с букетом: сколько стоят цветы в Украине

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Вторник 31 августа 2021 18:41
В школу на 1 сентября с букетом: сколько стоят цветы в Украине Фото: Сколько стоит букет цветов на 1 сентября (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Традиция приходить на 1 сентября в школу с букетом существует уже очень много лет. В последние годы в Украине стараются отменить эту практику, а деньги пустить на благотворительность – на помощь армии, на лекарства или лечение больных детей.

В какую сумму обойдется букет для учителя на 1 сентября в Украине, рассказали в ТСН.

Дарить цветы или не дарить – родители решают самостоятельно, так как эта традиция не является обязательной. Однако цены накануне 1 сентября уже давно бьют рекорды.

Сколько стоят цветы:

  • Кустовая гвоздика – от 15 до 30 гривен за веточку
  • Астра – 20-25 гривен за штуку
  • Кустовая хризантема – 35-45 гривен
  • Кустовая роза – 30-35 гривен за ветку
  • Пионовидная роза – 40-60 гривен за штуку
  • Роза – от 25 до 80 гривен за штуку
  • Бруния – 45-60 гривен
  • Гортензия – 250-350 гривен
  • Эвкалипт – 30-35 гривен
  • Скиммия – 35-40 гривен

Самый простой букет из трех маленьких астр обойдется от 60 гривен. Средний и оформленный букет на рынках Украины стартует от 200 гривен. Чаще всего в такой букет входят астры, хризантемы или гвоздики.

Букет из роз или пионов обойдутся дороже – композиция из трех цветков обойдется в 300 гривен.

Онлайн-магазины предлагают более сложные букеты из 8-11 цветков с доставкой – от 700 гривен.

Стоимость большого праздничного букета потянет в среднем около 1500 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что тысячи киевлян не смогут отвести своих детей в школы 1 сентября.

А также рассказывали о том, какие новые карантинные правила вводятся в школах Украины с 1 сентября.

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