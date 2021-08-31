В школу на 1 сентября с букетом: сколько стоят цветы в Украине

Традиция приходить на 1 сентября в школу с букетом существует уже очень много лет. В последние годы в Украине стараются отменить эту практику, а деньги пустить на благотворительность – на помощь армии, на лекарства или лечение больных детей.

В какую сумму обойдется букет для учителя на 1 сентября в Украине, рассказали в ТСН.

Дарить цветы или не дарить – родители решают самостоятельно, так как эта традиция не является обязательной. Однако цены накануне 1 сентября уже давно бьют рекорды.

Сколько стоят цветы:

Кустовая гвоздика – от 15 до 30 гривен за веточку

Астра – 20-25 гривен за штуку

Кустовая хризантема – 35-45 гривен

Кустовая роза – 30-35 гривен за ветку

Пионовидная роза – 40-60 гривен за штуку

Роза – от 25 до 80 гривен за штуку

Бруния – 45-60 гривен

Гортензия – 250-350 гривен

Эвкалипт – 30-35 гривен

Скиммия – 35-40 гривен

Самый простой букет из трех маленьких астр обойдется от 60 гривен. Средний и оформленный букет на рынках Украины стартует от 200 гривен. Чаще всего в такой букет входят астры, хризантемы или гвоздики.

Букет из роз или пионов обойдутся дороже – композиция из трех цветков обойдется в 300 гривен.

Онлайн-магазины предлагают более сложные букеты из 8-11 цветков с доставкой – от 700 гривен.

Стоимость большого праздничного букета потянет в среднем около 1500 гривен.