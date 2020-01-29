Шкільні канікули в 2020 році: названі точні дати весняного відпочинку

Канікули в українських школярів навесні будуть короткими – всього один тиждень. За рекомендацією Міністерства освіти та науки дати весняних канікул – з 23 по 29 березня.

Проте всі навчальні заклади в країні можуть самостійно приймати рішення про графік канікул для учнів. Згідно із законом про освіту, рішення може приймати керівництво навчальних закладів самостійно. Основна вимога – канікули для школярів не повинні перевищувати 30 днів. Виняток становить тільки період літніх канікул.

Варто відзначити, що весною в Україні будуть додаткові вихідні дні. Так, у березні українці отримають додатковий вихідний 9 березня, через те, що офіційне свято Міжнародного жіночого дня випадає на неділю. Таким чином, буде довгий уїк-енд – 7, 8 і 9 березня.

Також додаткові вихідні будуть на Великдень – 18, 19 і 20 квітня. Перший день після Великодня - вихідний. У травні буде два довгих уїк-енду – 1, 2 і 3 травня, а також 9, 10 і 11 травня. 1 травня – це п'ятниця, а 11 травня – понеділок, але він буде вихідним, тому, що 9 травня випадає на суботу.

Крім того, раніше ми повідомляли про те, що в Україні різко зросла захворюваність на грип та ГРВІ. Багато шкіл у різних регіонах України пішли на вимушені канікули та оголосили карантин.

Медики прогнозують пік захворюваності на останні дні січня – початок лютого, а це означає, що у багатьох шкіл можуть змінитися графіки навчання у зв'язку з перевищенням епідпорогу.