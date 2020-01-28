Грип в Україні: в країні масово закриваються школи на карантин

В Україні закривають школи на карантин (Колаж РБК-Україна)

Грип в Україні в декількох областях перевищив епідпоріг

Грип в Україні почав стрімко поширюватися і це призвело до підвищення кількості хворих. У зоні ризику перебувають вагітні жінки, літні люди, а також діти.

В окремих регіонах України грип вже досяг високих показників серед дітей і підлітків, тому місцева влада прийняла рішення закривати навчальні заклади на карантин.

Найскладніша ситуація склалася на півдні країни. В Одесі на карантин закривають усі школи в місті з 28 січня. Таке рішення прийняли на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Варто відзначити, що дитячі садки наразі на карантин не закриватимуть, через те, що там захворюваність нижче, ніж у школах. Однак, якщо кількість хворих перевищить 20%, то діти підуть на вимушені канікули.

За даними комісії, в Одесі епідпоріг перевищено на 7,6% і 75% - це діти. Місцевим жителям рекомендують утриматися від відвідування масового скупчення людей, у тому числі від ринків.

У Миколаєві на карантин ще з минулого тижня пішли дві школи.

У Рівненській області діти масово хворіють в Радивилівському, Зарічненському, Костопільському районах та Острозі. Всього на карантин закрито 39 шкіл в регіоні.

В Сумській області на карантин вирушило 15 шкіл. Загальна кількість хворих – майже 6 тисяч осіб, з яких 68% - це діти. Епідпоріг перевищено у Кролевецькому, Недригайлівському, Сумському, Тростянецькому районах, а також у Сумах та Лебедині.

У Вінницькій області на карантин закрили 13 шкіл – у Тиврівському, Тульчинському, Хмельницькому та Жмеринському районах.

До кінця січня закрили школи в Запорізькій школі – 23 навчальних заклади в місті та області.

В Донецькій області на карантин пішли 59 шкіл. На Волині закрили сім шкіл. З 28 січня на карантин пішли всі школи та дитсадки Сєвєродонецька Луганської області.

В Житомирській області закрили на карантин всі школи до 5 лютого.